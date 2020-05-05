Erdoğan: Açılacak işyerlerinde kurallara uyulmazsa tedbirleri gözden geçiririz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, normalleşme takvimi uyarınca açılmasına izin verilen işyerleri ve buralardan faydalanacak yurttaşlara, kurallara uymaları yönünde çağrı yaparak, “Kurallara uyulmazsa tedbirleri yeniden gözden geçiririz” dedi.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Lideri olduğu AKP’nin MYK toplantısı önesinde konuşan Erdoğan, yeni dönemde fiziki mesafe, maske kullanımı ve temizlik başta olmak üzere dikkatli olmaya devam edilmesi gerektiğinin altını çizerek, ‘kazanımları riske atacak, salgını yeniden azdıracak şeyler’ yapılmayacağını söyledi.

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Normalleşme planlarını durumu inceleyerek güncelleyeceklerini, gerektiği yerde revize edeceklerini anlatan Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Bugüne kadar sabırla kurallara uyan halkımızdan bir süre daha sabırlı olmalarını diliyoruz. Kurallara uymaz, tedbiri elden bırakırsak bedelini hepimiz öderiz. Rehavete kapılmadan ülkemizi bu salgından kurtulacağız.”

Türkiye’nin kaybedecek bir günü bile olmadığını belirten Erdoğan, “Bir an önce 2023 hedeflerimize doğru ilerlemeliyiz” dedi.

Baro seçimi düzenlemesi raftan iniyor

Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, cuma hutbesinde eşcinsellikle ilgili sözleri nedeniyle tepki gösteren Ankara ve İzmir Barolarının açıklamaları sonrasında, baroların seçim sistemine dair düzenlemeyi raftan indirdiklerinin de sinyalini verdi.

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Erdoğan şunları söyledi: “Baro ve tabip odaları başta olmak üzere bu yapılarda düzenlemeler yapılması gerek. Ankara Barosu’nun fütursuz saldırılarını gördük. Bu da bu düzenlemenin ehemmiyetini göstermiştir. Bu çalışmayı tekrar ele almalı, en kısa sürede Meclis’in takdirine sunmalıyız.”

Düzenleme fikri geçen yıl ortaya atıldığında tartışmalara neden olmuştu.