Erdoğan açıkladı: Akkuyu santralinde ay sonuna kadar temel atılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya’nın yapacağı Türkiye’nin ilk nükleer santrali Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için bu ay sonuna kadar temel atılmasını istediklerini belirtti.

Erdoğan Rus gazını taşıyacak Türk Akımı’nda ikinci hat için talimat verdiğini de söyledi.

Reklam

Rusya, Kuveyt ve Katar ziyaretlerinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Akkuyu NGS için, “Temel atma törenini istiyoruz ki bu ay sonuna kadar yapalım. Bununla ilgili hazırlıklar sürüyor” dedi.

Hafta başında Soçi’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu NGS’nin ilk reaktörünün 2023 yılında devreye alınacağını belirtmişti.

Erdoğan da Soçi ziyaretinde santralin ‘beton dökme’ törenine Putin’i davet etmişti.

Rusya doğal gaz şirketi Rosatom’dan yapılan açıklamaya göre yüzde 49 hissesi Cengiz Holding, Kalyon İnşaat ve Kolin İnşaat konsorsiyumuna ait Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin önümüzdeki yıl değeri yaklaşık 1 milyar doları bulan bir yatırım yapması planlanıyor.

Türk Akımı talimatı

Rus gazını taşıyacak ve nihai olarak bu gazın Avrupa’ya taşınması hedeflenen Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı için Rusya’nın çalışmalarını sürdürdüğünü ve deniz altında boru döşeme çalışmalarında 448 km’lik bölümün tamamlandığını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: “Türk Akımı’nda gerçekten Rusya çok yoğun bir çalışma sürdürüyor. Türkiye tarafındaki hazırlıklar da devam ediyor. Buradan Avrupa’ya bu Türk Akımı hattının geçmesi önem arz ederken, ikinci bir hattın yapımıyla ilgili çalışma konusunda enerji bakanımıza gereken talimatı oradaki (Rusya) müzakereden sonra verdik. İkinci hatla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Türk Akımı hattı çift hat olarak devam etme imkanını yakalamış olacak. Burada ikinci hat ağırlıklı olarak Türkiye’ye hizmet veren bir hat olmuş olacak.”

Erdoğan, Türkiye’nin de Kıyıköy’den itibaren hattın yapımı için adım atacağını kaydederek, “Bunların olması, hele hele bir hat değil, iki hat olarak da devam etmesi bizimle ilgili olması stratejik önemi haizdir” dedi.