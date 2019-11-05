Erdoğan: Acaba Gazi parlamenter demokrasiyle mi idare etmişti ülkeyi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirenlere, “Acaba Gazi parlamenter demokrasiyle mi idare etmişti ülkeyi” sorusunu yöneltti.

AKP’nin grup toplantısında konuşmasına AKP’nin iktidara gelişinin 17’nci yılının geride kaldığını anımsatarak başlayan Erdoğan, ülkedeki vesayet sistemini değiştirerek önce cumhurbaşkanını halkın seçmesini sağladıklarını sonra da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getirdiklerini söyledi.

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“Gezi olaylarını hatırlayın. Akılla mantıkla örtüşmeyen bir vandallıktı. Vesayete boyun eğmedik bu vandallığa da boyun eğmedik” diyen cumhurbaşkanı mücadele ettikleri zorluklar arasında 17-25 Aralık’ı, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu ‘terör tehlikesi’ni de sıraladı.

AKP’nin 17 yıllık icraatini anlatırken eğitime de ayrı bir yer veren Erdoğan, öğrencilerinin kredi ve bursunun önümüzdeki yıl artacağını söyledi: “Öğrencilere müjde vermek istiyorum buradan. 2020 Ocak itibarıyla lisans öğrencilerin kredi ve bursu 500 liradan 550 liraya yükselecek. Yüksek lisansta 1100, doktora öğrencilerine ise 1650 lira olacak uygulanacak.”

Kılıçdaroğlu’na: ‘Bundan bir şey olmaz’

Sağlık sektöründe de önemli adımlar attıklarını 618 ambulanstan 5 bin 500 ambulansa ulaşıldığını, ‘sağlam girenin hasta çıktığı’ hastanelerin durumunu iyileştirdiklerini belirten Erdoğan şöyle devam etti: “Rahmetli Savaş Ay’ın programını hatırlayın. Ana muhalefet liderinin SGK’nin başında olduğu dönemi, galoşların tekrar tekrar giyildiğini… Bay Kemal işte buralardan geldi. Bundan bir şey olmaz.”

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Türkiye’nin onurlu ve omurgalı dış politika yaptığını, ‘şehit ve gazilerin haklarına hiç bir iktidarın olmadığı kadar sahip çıktıklarını’ söyleyen Erdoğan cumhurbaşkanlığı sistemine ters bakanlar olduğunu, Atatürkçülerin kaygılı olduğunu anımsatan Erdoğan şöyle devam etti: “Diyorlar ki, ‘Bu, bizim geleneğimize ters bir yapı’. Yeri geliyor diyarlar ki, ‘Biz Atatürk’ün partisiyiz’ Acaba Gazi, parlamenter sistemle mi yönetmişti ülkeyi?”

‘IMF borç istedi’

Sıra ekonomiye gelince Türkiye’nin döviz rezervlerini 105 milyar seviyesine yükselttiklerini belirten Erdoğan, IMF’nin geçmişte Türkiye’den 5 milyar avro borç istediğini anımsatara, “Arkadaşlara ‘Verin’ dedim. Almaktan vazgeçtiler” dedi.

‘Merkez Bankası başkanını görevden aldık çünkü laf dinlemedi’

Sistem değişince Merkez Bankası’nın başkanını görevden alma yetkisini de aldığını söyleyen Erdoğan, “Öncekini görevden aldık çünkü laf dinlemedi” ifadelerini kullandı.

‘DEAŞ’ın başı sizin için ne kadar önemliyse FETO bizim için o kadar önemli’

‘Fethullah Gülen’in bulunmaz Hint kumaşı olmadığını’ ancak ABD’de 400 dönüm arazide yaşadığını söyleyen Erdoğan, “Onu orada tutup sonra ‘Bize falancayı gönderin’ diyorlar. Kusura bakmayın” dedi. Erdoğan şöyle devam etti: “DEAŞ’ın başı kendini öldürdü. O sizin için ne kadar önemliyse FETO denen terör elebaşı da bizim için o kadar önemli.”

ABD’nin terör örgütlerine ilişkin raporuna tepki gösteren Erdoğan şunları söyledi: “Siz PKK/YPG’yi terör örgütü olarak raporlarınıza yazmayınca bu eli kanlı örgütler ibra mı oluyor. Elbette hayır… “

‘Güvenli bölge sınırlarında hala teröristler var’

Türkiye’nin Suriye’de belirlediği güvenli bölge sınırları içinde hala teröristler olduğunu bildiklerini, güvenlik güçlerine saldırıların devam ettiğini belirten Erdoğan ‘ne Tel Rıfat’ta ne de Münbiç’in teröristlerden arınmış durumda olduğunun’ altını çizdi.

ABD ziyareti: Telefon görüşmesi yapıp karar vereceğim

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ABD’ye gidip gitmeyeceğine ilişkin soruya, “Trump’la Telefon görüşmesi yapıp. Ona göre karar vereceğim” yanıtını verdi. ABD Başkanı Donald Trump, Erdoğan’ın 13 Kasım’da bu ülkeyi ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Bülent Arınç’ın ‘KHK faciadır’ sözlerine: Esefle karşıladım

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın “KHK faciadır” sözleriyle ilgili ise “Esefle karşıladım” yorumunu yaptı.