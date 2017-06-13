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Erdoğan ‘Abilik yap’ dedi: Körfez’in büyüğü olarak Suudi kralı Katar işini çözmeli


 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar konusunda ciddi bir yanlışın içine düşüldüğünü, Suudi Arabistan kralının bu meseleyi çözmesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

AKP’nin genel başkanı olarak partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’ın da aralarında bulunduğu Körfez ülkelerinin geçen hafta Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmesine değindi.

‘Çok ciddi yanlış’

Cumhurbaşkanı, Katar’a yönelik Körfez ülkelerinin iddialarını ‘mesnetsiz’ olarak niteleyerek, “Katar’da da çok ciddi bir yanlışın içine düşüldü; bir ülkenin halkını her alanda tecrit etmek insani ve islami değildir. Tasvip etmediğimiz yöntemlerin teröre destek ithamıyla uygulanması kabul edilemez” dedi.

“İftira kampanyalarıyla Katar’ı suçlu gibi göstermenin hiçbir faydası yoktur” diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “PYD/YPG’ye sahip çıkanlar (Katar’la ilgili) verdikleri kararlarla bedelleri ödenmeyecek yanlışa imza atıyorlar. Meselenin en kısa sürede çözüme kavuşturulması bölgedeki tüm ülke ve halkların menfaatine olacaktır.”

‘Kral bu işi çözsün’

Erdoğan, Suudi Arabistan’a da şöyle çağrıda bulundu: “Hakkında adeta idam kararı verilen bir ülke söz konusu; bu olacak iş değil. Suudi Arabistan kralı Körfez’in büyüğü olarak bu işi çözmelidir.”

Katar konusunda başlattığı diplomatik girişimlere devam edeceğini belirten cumhurbaşkanı, bugün de Fransa cumhurbaşkanı ve Katar Emiri ile bir telekonferans gerçekleştireceğini ve Körfez’de yaşanan gelişmeleri değerlendireceğini söyledi.

Erdoğan geçen hafta da Suudi Arabistan, Rusya, Katar ve Kuveyt liderleri ile telefonla görüşmüş; Türkiye’ye gelen İran ve Bahreyn dışişleri bakanları ile de Katar krizini değerlendirmişti.

‘Bizi üzdü’

Cumhurbaşkanı konuşmasında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin 25 Eylül’de bağımsızlık referandumu düzenleme kararını da eleştirdi.

“Kuzey Irak bölgesel yönetiminin arayışı bizi üzmüştür; bu Irak’ın toprak bütünlüğüne tehdittir ve yanlış bir adımdır” diyen Erdoğan, “Bu konunun istişare ile yapılmasını temenni ederdik, çünkü Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi yalnız değil, Araplar ve Türkmenlerle yaşıyorlar. Bu kritik süreçte referandum adımının atılması kimsenin yararına değildir” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı geçen hafta konuyla ilgili yaptığı açıklamada Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin bağımsızlık referandumu düzenleme kararının vahim bir hata teşkil edeceğini açıklamıştı.

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