Erdoğan, ABD’ye gitme kararı aldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 13 Kasım’da ABD Başkanı Donald Trump ile planlanan görüşmesinin gerçekleşeceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi’nin 29 Ekim’de kabul ettiği ‘Ermeni soykırımı’ ve ‘Suriye harekatı’ tasarılarından sonra, Trump’ın davetiyle 13 Kasım’da yapmayı planladığı ziyaret hakkında ‘henüz karar vermediğini, bazı soru işaretleri olduğunu’ açıklamıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bu akşam ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğü ve Trump ve Erdoğan’ın, 13 Kasım’da ABD’nin başkenti Washington’da görüşeceklerini teyit ettikleri bildirildi.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meseleler ve bölgesel gelişmeler ele alınırken, yapılan açıklamada, “İki lider, ABD Başkanı Sayın Trump’ın daveti üzerine 13 Kasım Salı günü Washington’da görüşeceklerini yeniden teyit etmişlerdir” dendi.

Trump: Erdoğan’ı dört gözle bekliyorum

Bu açıklamanın yapıldığı sırada ABD Başkanı Trump, Erdoğan’ın ziyareti ile ilgili, tweet paylaştı. Tweet’inde Erdoğan’ı da etiketleyen Trump, şöyle dedi: “Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok güzel bir görüşme yaptım. Beni, harekat sırasında kaçtıkları bildirilen ve daha sonra ele geçirdikleri çok sayıda IŞİD savaşçısı konusunda bilgilendirdi -ki bunların içinde terörist el Bağdadi’nin karısı ve kız kardeşi de var…

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Just had a very good call with President @RTErdogan of Turkey. He informed me that they have captured numerous ISIS fighters that were reported to have escaped during the conflict – including a wife and sister of terrorist killer al Baghdadi…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2019

… Ayrıca Türkiye-Suriye sınırı, terörizmin kökünü kazıma, Kürtlerle düşmanlığın sona erdirilmesi ve daha bir çok konuda da konuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gelecek çarşamba Beyaz Saray’da görüşmeyi dört gözle bekliyorum.”