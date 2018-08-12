Erdoğan ABD’nin ‘oyununu gördü’: Cevabımızı yeni ittifaklara yönelerek veririz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye bazı yaptırımlar uygulayan ve pastör Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasını isteyen ABD’ye “Teslim olmayacağız. Siz dolarla üzerimize gelirseniz, biz de başka yollarla işlerimizi yürütmenin çarelerini arayacağız” dedi.

Son dönemde ekonomide verilerin kötü gelmesi sonrası başlayan kur artışları, ABD ile yaşanan siyasi krizin ardından zirveye çıkmıştı. ABD’ye giden Türk heyetinin anlaşmaya varamadan dönmesinin ardından TL haftanın son işlem gününde dolar karşısında yüzde 17 değer kaybetmişti. Dolar/TL kuru 6.4 seviyelerinde bulunurken, resmi verilere göre Türkiye’nin 453 milyar dolar dış borcu bulunuyor.

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Trabzon’daki konuşmasında ABD’ye seslenen Erdoğan, gelişmeleri ‘ekonomik savaş’ olarak değerlendirirken, “Provokasyonla, darbeyle yapamadıklarını şimdi para ile gerçekleştirmeye çalışıyorlar” dedi.

Erdoğan: Türkiye’yi feda etmeye kalkışıyorsun

Dövizdeki hareketlilikle ilgili “İlan ediyorum, oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz” diye konuşan Erdoğan, şöyle devam etti: “81 milyonluk bir ülkeyle stratejik ortaklığını, müttefikliğini, terör örgütleriyle ilişkileri uğruna feda edene ‘Hadi güle güle’ deriz. (ABD) Terör örgütleriyle ilişkisi olan bir papaz için 81 milyonluk Türkiye’yi feda etmeye kalkışıyorsun. Kusura bakma, hukuk devleti olarak gereği neyse biz onu yaparız. Operasyonun amacı, Türkiye’yi finanstan başlayıp siyasete kadar varan tüm alanlarda teslim almaktır. Meselenin döviz kuru olduğunu, yargılanan papaz olduğunu, demir ve alüminyum vergisi olduğunu sanacak kadar basit düşünenler varsa, bir an önce silkinip kendilerine gelsinler.”

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ABD’nin tüm dünyaya ticaret savaşı açtığını ve buna Türkiye’yi de dahil ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cevabımızı yeni pazarlara, yeni iş birliklerine, yeni ittifaklara yönelerek veririz” dedi.

Erdoğan: Suç işleyen bedelini ödeyecek

Erdoğan, iki ilke arasında krize neden olan pastör Andrew Brunson’la ilgili de konuştu.

İzmir’de terör örgütlerine yardım ve casusluk yaptığı suçlamalarıyla iki yıldır tutuklu yargılanan Brunson 25 Temmuz’da ev hapsine alınmış ancak tamamen serbest bırakılmasını isteyen ABD yetersiz bulduğu karara ‘yaptırımlar uygulama’ tehdidiyle karşılık vermişti.

Erdoğan Brunson için “Biz mütekabiliyet anlayışıyla hareket etmiyoruz. Suç işleyen bedelini ödeyecek” dedi.