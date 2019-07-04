Erdoğan: ABD’nin F-35 uçaklarını vermemesi gasp olur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ödemelerin yapılmasına karşılık ABD’nin F-35 uçaklarını teslim etmemesinin ‘gasp’ olacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan Pekin’den Türkiye’ye hareketinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, “Siz bir müşteri arıyorsanız, bir müşteri çıkmışsa, o müşteri de ödemelerini tıkır tıkır yapmışsa sen o müşterinin malını nasıl vermezsin? Bunun adı gasp olur” dedi.

Reklam

ABD yönetimi Ankara’nın Rus yapımı S-400 füzelerini teslim alması halinde halen Türkiye’ye yaptırım uygulamayı ve F-35 savaş uçağı programından çıkarmayı planlıyor.

Haftasonunda G20 zirvesi esnasında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Erdoğan ise ABD’nin S-400 nedeniyle Ankara’ya yaptırımlar getirmeyi planlamadığını belirtmişti.

Türkiye’nin şu ana kadar 1.4 milyar dolar ödeme yaptığını, askerler ve pilotların bir general eşliğinde eğitime gittiğini söyleyen Erdoğan, “Dört tanesini teslim ettiler, diğerlerini bıraktılar. 116 tane F-35 almak için sözleşmemizi yaptık. Biz burada pazar değil aynı zamanda ortak üreticiyiz. Bazı parçalarını da Türkiye’de üretiyoruz” dedi.

Reklam

Erdoğan şöyle devam etti: “Biz füzeler noktasında geçmişte Patriotlara müşteri olduk ama bu müşteri oluşumuz karşılıksız bırakılınca biz daha neyi bekleyeceğiz, başımızın çaresine bakmayacak mıyız? Düşman saldırsa biz bir yerden sistem bulalım öyle savaşalım mı diyeceğiz? Tedbirimizi hemen almamız lazım.”

İki NATO müttefiki olan ABD ve Türkiye, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alma planları nedeniyle aylardır anlaşmazlık yaşıyor.

Türkiye, Rusya’dan askeri ekipman alması halinde CAATSA adı verilen 2017 tarihli kanun kapsamında yaptırımlara maruz kalabilecek. Ayrıca Türk savunma sanayi şirketlerine de yaptırım uygulanabileceği gibi Türkiye’nin ortağı olduğu F-35 savaş uçağı programından çıkarılması da söz konusu olabilir.