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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: AB’deki aklıselim sahibi ülkeler oyunu boşa çıkardı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) zirvesinden çıkan sonucun birkaç ülkenin beklentilerine yanıt vermediğini belirterek, “Aklıselim sahibi ülkeler oyunu boşa çıkardı” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Cuma namazı sonrasında soruları yanıtlayan Erdoğan, AB zirvesinden çıkan sonuç bildirgesiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Zirve birkaç ülkenin beklentilerine cevap vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, bizim olumlu tavırlarımız bunların beklentilerini boşa çıkardı. Birlik üyelerinden aklıselim sahibi ülkeler olumlu tavır ortaya koyarak bu oyunu boşa çıkardı. Mart ayında bu iş netleşecek diye bir şey var ben oradan da bir şey çıkacağını sanmıyorum zira AB ülkelerinin Türkiye’ye vermesi gereken çok şey var, vize muafiyeti gibi. Temenni ederim ki bu süreci adil bir şekilde tamamlarız.”

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