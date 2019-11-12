Erdoğan, ABD’de: Protesto beklentisiyle otelinin önü kar araçlarıyla kapatıldı

ABD’ye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı taşıyan uçak, Türkiye saati ile gece yarısına doğru Andrews Havva Üssü’ne indi. Erdoğan ve beraberindeki heyet, daha sonra Washington’da kalacakları otele ulaştı. Erdoğan’ın oteli civarında geniş güvenlik önlemleri alınırken, kar küreme araçlarıyla otele giden sokağa girişler kapatıldı.

Erdoğan’ın kalacağı otelin sokağına girişler, kar küreme araçlarıyla kapatıldı. Fotoğraf: VOA

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Kürt ve Ermeni grupların otel civarında gösteri düzenlemesi bekleniyor.

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ABD Ticaret Odası’nda işadamlarına hitaben kapalı toplantıda konuşma yapması beklenen Erdoğan, çarşamba günü ABD saati ile 12:00’de (Türkiye saati ile 20:00) Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump’la görüşecek. Baş başa görüşme sonrasında heyetlerin de katılacağı çalışma yemeğinin ardından Trump ile Erdoğan’ın ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.

Erdoğan ve beraberindeki heyet Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra, Washington yakınlarındaki Maryland eyaletine bağlı Lanham kentindeki Diyanet Merkezi’nde vatandaşlarla ve basın mensuplarıyla buluşacak.