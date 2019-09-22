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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan ABD’de: Cumhuriyetçi senatöre göre Türkiye F-35 programına dönmeli

ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham’la görüştü.

Fotoğraf: Amerikan Hava Kuvvetleri

AA’nın haberine göre Birleşmiş Milletler (BM) 74’üncü Genel Kurulu için New York’a giden Erdoğan, bugün Graham ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

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Görüşmeyi AA’ya değerlendiren Graham, Erdoğan’la Suriye’deki gelişmeler ile F-35 programını görüştüklerini aktardı.

Graham, görüşmenin çok iyi geçtiğini belirterek şunları söyledi: “Türkiye’nin Suriye’nin bir arada tutulması noktasında, Suriye’nin kuzeydoğusunda IŞİD’e karşı ve Esad’ın askeri olarak kazanmaması için sağladığı destek vazgeçilmezdir. En önemlisi ise Türkiye, İdlib’de yaşayan 4 milyon insanın katledilmesini engelliyor. Türkiye ile daha stratejik bir ilişki kurma noktasında umutluyum. Ayrıca Türkiye’nin F-35 programına geri dönmesi ve belki serbest ticaret anlaşması yapılması oldukça önemli. Türkiye sadece Suriye değil, tüm bölge için çok önemli bir müttefik.”

F-35 meselesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 17 Temmuz’da ‘Türkiye’nin F-35 programına katılımını askıya alma sürecinin başladığını’ duyurmuştu. ABD’nin Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmasından sonra, üretici firma Lockheed Martin de Türkiye’yi parça üretiminden çıkarmıştı.

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ABD’de F-35 eğitimi gören Türk pilotlar ve yardımcı askeri personel 1 Ağustos’ta Türkiye’ye dönmüş, Türkiye’nin daha önce satın aldığı dört F-35 ise ABD’deki üste kalmıştı.

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