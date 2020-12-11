Erdoğan: ABD ve AB’yle ilişkilere halel getirecek adım atmadık, atmayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ve ABD’den Türkiye’ye yönelik yaptırım gelme olasılığına ilişkin, tarafların köklü ilişkileri olduğunu, Türkiye’nin bu ilişkilerin ruhuna halel getirecek bir adım atmadığını söyledi.

Lideri olduğu AKP’nin il başkanları toplantısına videokonferansla bağlanan Erdoğan şunları söyledi: “ABD ve AB’yle iki tarafın da görmezden gelemeyeceği köklü ilişkilerimiz var. Türkiye olarak bu ilişkilerin ruhuna halel getirecek hiçbir adım atmadık, atmayız. Amerika ve Avrupalı yatırımcıları daima başüstünde tuttuk. Siyasi saiklerle, rasyonel temeli olmadan dayatılan yaptırım gündemleri tüm taraflar için sadece zarar yazan kimseye faydası olmayan yaklaşımlardır. Diyalog ve işbirliğiyle çözülecek işimiz olmadığını düşünüyoruz. Kapımız tüm yatırımcılara açıktır. “

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Konuşmasının büyük kısmında CHP’ye yüklenen Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

*Partimizi 2023 seçimlerine hazırlayacak yeni bir teşkilat yapısı inşa etmenin gayretindeyiz.

*Başındaki zatın ve CHP yönetiminin bir süredir saldırdıkları konulara bir bakın. Savunma sanayi konusundaki tavırlarına bakın. Tank, helikopter, uydu, radar projelerimize, silahlı ve silahsız insansız hava araçlarına, yerli ve milli tüm savunma sanayi projelerimize saldırıyorlar.

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‘Beşinci kol faaliyeti’

*CHP’nin saldırılarının her biri terör örgütleri hesabına yürütülen bir beşinci kol faaliyetidir. SİHA’larımıza tanklarımıza saldıran herkes Türkiye düşmanı çevrelerin çıkarlarını savunuyor.

*Savunma sanayimizi hedef alan saldırılar aynı zamanda yıllarca ülkemize kendi ürünlerini fahiş fiyatla satan, canları istediğinde bize bunların üzerinden şantaj yapan devletlerin ve şirketlerin lobi faaliyetlerinin tezahürüdür.

*CHP’nin başındaki zatın azgınca saldırıya geçtiği bir başka konu da ülkemize gelen yabancı yatırımlar. Yatırımcı Amerikalı, İngiliz olunca değil Katarlı olunca ses çıkarmaları bunların zihniyetinin göstergesidir.

*Bu kadar rahat yalan söyleyen biri artık siyaset bilimin içinden çıkıp başka bir bilimin içine girmiş demektir.

*Aşık Veysel’i kıyafetinden dolayı Ankara’da Ulus Meydanı’na sokmayan bunlar değil mi?

*Değinmek istemediğim bir hususa değinmek zorundayım. Bu can sıkıcı konu CHP’deki tecavüz, taciz ve hırsızlık furyasına değinmek zorundayım. Türkiye’nin ikinci büyük partisinin böyle yüz kızartıcı suçlarla anılmasından utanç duyuyoruz. Ancak CHP yönetimi bu anlayıştan uzak. Çoğu gerçek olmayan haberler üzerinden ortalğı inleten sözde kadın hakları savunucusu sivil toplum kuruluşlarının suskunluğu da manidardır. Başlarındaki zat tek kelime bile etmiyor.

‘Hesabını vereceksiniz’

*Her gün yeni bir ithamla karşılaşıyoruz. Partilerindeki tacizi, rüşveti örtmek için göstermelik dosyalarla karşımıza çıkıyorlar. Bu kurnazlık sizi kurtarmaz. Her tecavüzün, yalanın, hırsızlığın hesabını vereceksiniz.

*Teşkilatlarınızı ve belediyelerinizi PKK’dan FETÖ’ye kadar envai çeşit terör örgütü mensuplarıyla doldurmanın hesabını vereceksiniz.

*CHP yürüttüğü her gizli ihanet pazarlığının hesabını vereceksiniz. CHP yönetmine sesleniyorum. Taciz, tecavüz, hırsızlığa karışan herkesin ipliğini pazar çıkaracaksınız. Siyasetimiz farklı olsa da CHP’de namuslu siyaset yapanlar olduğunu biliyoruz. İddiaların takipçisi olacağız.