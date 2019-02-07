Erdoğan: ABD ile ilişkileri baltalamak isteyenlerin planları boşa çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin “Trump’ın özellikle Suriye bağlamında aldığı son inisiyatif Türk-Amerikan ilişkilerini baltalamaya çalışanların planlarını boşa çıkarmıştır” dedi.

Fotoğraf: DHA

İki ülkenin arasında zaman zaman iniş çıkışlar olsa da zorlukların üstesinden gelindiğini söyleyen Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın da bu konuda kendisiyle aynı fikirde olduğunu savundu.

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ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin, “Türkiye, ABD’nin çekileceği alanlarda terörle mücadele sorumluluğunu devralmaya hazırdır” diyen Erdoğan, ABD’nin YPG ile ‘ortak çalışmasının faturasının yıllar sonra ortaya çıkacağını‘ söyledi.

“Çelik ihracatımıza konulan vergiler kaldırılsın”

ABD’nin çelik ithalatına getirdiği iki kat arttırılmış gümrük vergisine de değinen Erdoğan, Dünya Ticaret Örgütü’nün de Türkiye’yi haklı bulduğunu söyledi.

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Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlarla ilgili şöyle konuştu: “İş konuları ile siyasi meseleler birbiriyle karıştırılmamalıdır. Biz daha fazla Amerikan firmasının ülkemizde yatırım yapmasını, uluslararası teşvik bağlamında sağladığımız kolaylıklardan daha fazla faydalanmasını istiyorum. Birlikte yatırımlara girmemizi çok önemsiyorum. Türkiye’ye pazar olarak bakmaya devam etmek anlayışı, onu müttefiklik anlayışına doğrusu yakıştıramıyorum. Gelin ortak yatırımlar yapalım. 82 milyonu aşmış bir Türkiye, beyin gücü güçlü bir Türkiye var. Özellikle de savunma sanayiinde, uzay çalışmalarına yönelik ortak çalışmalarımız çok çok isabetli olacaktır diye düşünüyorum.“





