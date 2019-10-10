Erdoğan: ABD daha fazla çekilmeli; Trump baskıyı hafifletmek için tweet atıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fırat’ın doğusundan çekilme kararı veren ABD’den daha fazla çekilme istediklerini, asla ABD askeriyle ya da koalisyon güçleriyle karşı karşıya gelmek istemediklerini söyledi.

Erdoğan, ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın üzerindeki baskıyı hafifletmek için mecburen tweet üzerinden mesaj verdiğini belirtti.

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Sırbistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, ABD’nin Fırat’ın doğusundan çekilme kararı ile ilgili olarak, “İstiyoruz ki daha yüksek oranda olsun. Ve bizim işimiz de kolay olsun. Çünkü biz asla ABD askeriyle ya da koalisyon güçleriyle karşı karşıya gelmek istemiyoruz” dedi.

‘Baskıları hafifletmek için’

Erdoğan Trump’ın güvenli bölge konusunda doğru karar verdiğini belirterek şunları söyledi: “Fakat ABD askeri ve güvenlik bürokrasisi başkanlarının talimatlarını yerine getirmiyor. Siyasiler ve medya Trump üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor. O da bu baskıları hafifletmek için mecburen tweet üzerinden bazı mesajlarını veriyor. Biz yapıcı yaklaşım içinde olmaya ve adımlarımızı beklemeden, bekletmeden kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.”

‘Graham dürüst bir insan değil‘

Erdoğan, ‘Türkiye karşıtı çevrelerle Washington’daki karışık durumun sorulması üzerine’ şu yanıtı yer aldı: “Bu beyefendi (Senatör Lindsey Graham) dürüst bir insan değil. Çünkü BM Genel Kurulu’nda randevu istedi, verdim, görüştük. Bu görüşmelerde de edindiğim izlenim vardı. Hatta daha önce Türkiye’ye geldiğinde de külliyede kendisiyle görüştüm. Kendisine ekranda PYD/YPG’ye karşı verdiğimiz mücadelenin ne olduğunu, bu mücadelede Afrin olayının nasıl geliştiğini anlattım. Bunların birçok şeyden de haberi yok. Teröristlerin tünellerinden falan haberleri yok.”

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‘Yenilir yutulur değil‘

Erdoğan şöyle devam etti: “Döndükten sonra bunların bir terör örgütü olduğunu, bunların Kürtlerle alakası olmadığına dair mesajları, söylediği sözler vardı. Şimdi ise garip garip açıklamalar yaptı. Yaptığı açıklama Sayın Trump’ı zora sokacak bir açıklama. Ben şunu açıklamak zorundayım. Ne biliyorsam dobra dobra söylüyorum. Yanımda tutuyor Sayın Trump’ı arıyor. Trump o esnada uçakta. Sayın Trump ile konuştuk. ‘Bugün döneceğim yarın da görüşeceğiz’ dedi. Daha sonra, Sayın Trump’la görüşmelerimizi yapıyoruz. Trump açıklamaları yaptıktan sonra Lindsey bu açıklamaları yapıyor. Yenilir yutulur değil.”

Genelde Trump ile aynı tonda konuşan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD askerlerinin kuzeydoğu Suriye’den çekilmesiyle ilgili Trump’ın kararını eleştirirken, Demokrat Senatör Chris Van Holen ile birlikte Türkiye’ye karşı yaptırım taslağı hazırladı.