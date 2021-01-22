Erdoğan: Bazı dostlar, ‘Dükkanlar kapanıyor’ dedi; işte rakamlar, kapanan filan yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bazı dostlar geldi, ‘Dükkanlar kapanıyor’ dedi, işte rakamlar ortada, kapanan filan yok” dedi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi ve ekonomi hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Reklam

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*Aşılamanın artmasıyla beraber dünya genelinde salgın geriledikçe taşlar yerine oturacak, ülkemizin yakaladığı ivme daha da artacaktır.

*Türk firmaları kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları ve güvenilir oluşlarıyla rakiplerine adeta fark atıyor.

Reklam

*Ülkemizin küresel ihracattaki payı geçtiğimiz yılın ocak-ekim verileri itibarıyla ilk defa yüzde biri aşarak yüzde 1.03 seviyesine çıktı.

*2020 yılında kurulan şirket sayısı, salgına rağmen yüzde 20 artarak 101 bin 318’e ulaştı.

*Türkiye’ye güvenen yatırımcılar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kazanmaya devam edecektir.

*Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti.

*Reform gündemimizle ilgili yoğun bir hazırlık dönemini geride bıraktık. Yakında kapsamlı reform paketimizi kamuoyuyla paylaşacağız.

*AB ile Gümrük Birliği anlaşmamızı güncelleme çalışmalarımız sürüyor.

* Yeni hamlelerle Türkiye’yi değişen küresel değer zincirinin önemli bir oyuncusu haline getireceğiz.

*Ekonomide bu sene temel hedeflerimizden birisi fiyat istikrarını sağlamak olacaktır.

*Yüksek faize kesinlikle karşıyım.

*Bizim arkadaşlar kızıyor biliyorum ama kusura bakmasınlar eğer ben bu ülkenin başkanıysam, cumhurbaşkanıysam, bunu anlatmaya devam edeceğim. Çünkü ben yüksek faizle ülkenin kalkınacağına inanmıyorum.

*Ekonomide temin edeceğimiz güven ve istikrar sayesinde üzerimizdeki büyük faiz yükünden de önemli ölçüde kurtulacağımıza inanıyorum.

*2021 yılı için bütçe açığını milli gelirin yüzde 3.5’i seviyesinde tutmayı yeni hedef olarak belirledik.