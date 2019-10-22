Erdoğan: 700-800 çekilme oldu; 1200-1300’ünün süratle çıktığı söyleniyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le, Suriye meselelerini görüşürken rejim unsurlarının bulunduğu alanlardaki YPG varlığının sona erdirilmesini de ele alacaklarını söyledi. Erdoğan, “Bölgeden 700-800 çekilme oldu; izini sürüyoruz. 1200-1300’ünün süratle çıkmaya devam ettiği söyleniyor” dedi.

Erdoğan, Putin’le görüşmek için bu ülkenin Soçi kentine hareket etmeden önce Ankara’da havalimanında konuştu. Erdoğan, Rusya’yla birçok konuda hemfikir olduklarının altını çizdi.

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9 Ekim’de başlatılan Barış Pınarı Harekatı’yla Türkiye’nin sınırında bir terör koridoruna izin vermeyeceğini net bir şekilde ifade ettiğinin bir kez daha altını çizen Erdoğan, toplam 165 yerleşim biriminin, 2 bin 200 kilometrelik alanın terörden arındırıldığını söyledi.

Bölgedeki YPG’lilerin çekilmesi için belirlenen 120 saatlik sürenin (bu akşam saat 22:00) sonuna gelinmek üzere olduğunu anımsatan Erdoğan, “Eğer teröristler istediğimiz şekilde çekilmezse; verilen söz tutulmazsa harekata kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.

YPG’nin elindeki silahlara da değinen Erdoğan, “Götürdüklerini götürecekler kalanını biz toparlayacağız” ifadelerini kullandı.

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Suriye’nin içinden geçtiği bu kritik dönemde Rusya’yla işbirliğini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, Soçi ve Ankara’daki zirveleri anımsattı. Astana platformu kapsamındaki gayretler çabasında yol kat edildiğini belirten Erdoğan, Suriye Anayasa Komitesi’nin 30 Ekim’de İsviçre’nin Cenevre kentinde toplanacağını söyledi.

Erdoğan şöyle konuştu: “Suriye’nin geleceğinde PKK/ YPG gibi unsurların yeri yoktur. Bu anlayışla değerli dostum Putin’le görüşeceğiz. Rejim unsurlarının bulunduğu alanlardaki PKK/YPG unsurların sona erdirilmesini görüşeceğiz. İdlib muhtırasına riayetin önemine değineceğiz.”

‘Macron teröristlerle konuşuyor’

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un ateşkesin uzamasına ilişkin teklifi anımsatılınca ise “Macron bu tür konuları teröristlerle konuşuyor” diyen Erdoğan, Türkiye’nin ABD’yi muhatap aldığını söyledi.

Ruhani’ye uyarı: İran’daki çatlak sesleri susturmalı

Bir soru üzerine İran’ın açıklamalarının kendisinde üzüntü yarattığını ifade eden Erdoğan şöyle devam etti: “Erdoğan’ın nükleer başlıklı füze konularındaki tavrını herkes bilir. Ama maalesef İran’dan bazı çatlak sesler çıkıyor. Sayın Ruhani ve arkadaşları değil. Ruhani’nin o çatlak sesleri susturması gerek. Bu tavır beni ve arkadaşlarımı rahatsız ediyor. Astana’yla başlayan ve Soçi’yle devam eden bu süreçte böyle ihanet edilir mi?”