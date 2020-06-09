Erdoğan: 65 yaş ve üstü vatandaşlar her gün 10:00-20:00 arasında dışarı çıkabilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından konuşan Erdoğan şunları söyledi: ” ‘Yeni normal‘ dediğimiz düzenin bir süre daha devam edeceği gerçeğine kendimizi alıştırmalıyız.mBu musibetin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe ve temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz gerekiyor. Zaman zaman istemediğimiz görüntülere şahit oluyoruz ancak bu tür olumsuzlukların istisna, kurallara riayetin genel olduğu kanaatindeyim.”

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Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini belirterek, toplantıda alınan kararları şu şekilde açıkladı:

“Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00’den 24.00’e uzatılmıştır. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır.

Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir.

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Nikah salonları 15 Haziran’dan, düğün salonları ise 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacaktır.”