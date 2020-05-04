Erdoğan: 65 yaş üstüne bir gün izin verilecek; AVM’ler ve berberler açılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstüne sokağa çıkma günlerinden birinde dört saat yürüyüş hakkı geldiğini açıkladı. İlk uygulama 10 Mayıs’ta yapılacak. 11:00 ile 15:00 saatleri arasında olacak.
Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, corona virüsü salgınına ilişkin normalleşmenin mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayılacağını açıkladı.
Mayıs ayı normalleşme planı şöyle:
- 0-14 yaş grubu hafta içinde 13 Mayıs çarşamba günü, yine 11 – 15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkarılabilecek.
- 15 – 20 yaş ise, 15 Mayıs cuma günü yine aynı şartlar ve saatlerde dışarı çıkabilecek. Sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam edecek.
- AVM’ler ve berberler de 11 Mayıs’ta açılacak.
- Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs’ta başlayacak.
- İstanbul, Ankara ve İzmir’deki ticari taksiler için tek-çift plaka uygulamasını, 5 Mayıs itibarıyla sona erdirilecek.
- Cerrahi maske ve bez maske satışına izin verilecek. Maske satışı fiyat sınırıyla serbest.
Yedi ile giriş çıkış yasağı kalktı
31 ilde uygulanan şehirler arası giriş çıkış sınırlandırması, bu geceden itibaren ilk etapta Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illeri için bitiyor. Diğer 24 ildeki giriş çıkış yasağı 14 gün boyunca uzatıldı.
Sınav tarihleri açıklandı
Yüksek Öğretim Kurumları sınavı 27 – 28 Haziran’da, Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran’da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran’da yapılacak.
Üniversiteler 15 Haziran’da akademik takvime dönebilecekler. Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, icra iflas takiplerinin durdurulması uygulamaları 15 Haziran’da sona erecek.
Çiftçilere destek ödemesi
Çiftçilere hububatta ton başına 230 lira prim ve destek ödemesi yapılacak. Ton başına bakliyat alım fiyatları kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, nohutta 3 bin 300 lira olarak belirlendi.