Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: 65 yaş üstüne bir gün izin verilecek; AVM’ler ve berberler açılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstüne sokağa çıkma günlerinden birinde dört saat yürüyüş hakkı geldiğini açıkladı. İlk uygulama 10 Mayıs’ta yapılacak. 11:00 ile 15:00 saatleri arasında olacak.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, corona virüsü salgınına ilişkin normalleşmenin mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayılacağını açıkladı.

Reklam

Mayıs ayı normalleşme planı şöyle:

  • 0-14 yaş grubu hafta içinde 13 Mayıs çarşamba günü, yine 11 – 15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkarılabilecek.
  • 15 – 20 yaş ise, 15 Mayıs cuma günü yine aynı şartlar ve saatlerde dışarı çıkabilecek. Sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam edecek.
  • AVM’ler ve berberler de 11 Mayıs’ta açılacak.
  • Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs’ta başlayacak.
  • İstanbul, Ankara ve İzmir’deki ticari taksiler için tek-çift plaka uygulamasını, 5 Mayıs itibarıyla sona erdirilecek.
  • Cerrahi maske ve bez maske satışına izin verilecek. Maske satışı fiyat sınırıyla serbest.

Yedi ile giriş çıkış yasağı kalktı

31 ilde uygulanan şehirler arası giriş çıkış sınırlandırması, bu geceden itibaren ilk etapta Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illeri için bitiyor. Diğer 24 ildeki giriş çıkış yasağı 14 gün boyunca uzatıldı.

Sınav tarihleri açıklandı

Yüksek Öğretim Kurumları sınavı 27 – 28 Haziran’da, Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran’da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran’da yapılacak.

Reklam

Üniversiteler 15 Haziran’da akademik takvime dönebilecekler. Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, icra iflas takiplerinin durdurulması uygulamaları 15 Haziran’da sona erecek.

Çiftçilere destek ödemesi

Çiftçilere hububatta ton başına 230 lira prim ve destek ödemesi yapılacak. Ton başına bakliyat alım fiyatları kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, nohutta 3 bin 300 lira olarak belirlendi.

SON HABERLER

40 bin dolara kan örneği satıyorlar: Antikor testi için piyasa ‘kızıştı’

Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları ve şirketler, ‘tecrit altındaki hayatin normalleşmesi’nin anahtarlarından biri olarak görülen antikor testi üretmeye çalışıyor. Bu hummalı çalışmadaki kilit unsur ise Covid-19’a yakalanıp hastalığı atlatan kişilerin kan örnekleri. Örneklerin yeterli olmaması, durumun ise çok acil olması bazı şirketlere, ‘işi ticarete dökme’ fırsatı verdi. ABD’deki Cantor BioConnect firması, fiyatlarını geçmişte sattığı kan örneklerine kıyasla bir hayli artırdı. Firmanın ‘portföyünde’ 40 bin dolarlık (280 bin 784) kan örneği bile var!

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...