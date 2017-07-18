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Erdoğan, ’50 milyonluk Türkiye’yi ‘sehven’ söylemiş

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AKP, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘50 milyonluk Türkiye’ nitelemesini sehven söylediğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde konuşan cumhurbaşkanı, “Biz 15 Temmuz gecesi 250 kahramanı toprağa verdik. Karşılığında 50 milyonluk Türkiye’nin istikbalini kurtardık” demişti.

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Bu sözler muhalefetin tepkisini çekmişti.

Hürriyet’te yer alan habere göre Meclis’te konuşan AKP Grup Başkan Vekili Naci Bostancı, “Sehven söylenmiş bir ‘50 milyon’dur, altında çapanoğlu aramanın manası yoktur” dedi.

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