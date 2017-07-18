Erdoğan, ’50 milyonluk Türkiye’yi ‘sehven’ söylemiş

AKP, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘50 milyonluk Türkiye’ nitelemesini sehven söylediğini belirtti.
15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde konuşan cumhurbaşkanı, “Biz 15 Temmuz gecesi 250 kahramanı toprağa verdik. Karşılığında 50 milyonluk Türkiye’nin istikbalini kurtardık” demişti.
Bu sözler muhalefetin tepkisini çekmişti.
Hürriyet’te yer alan habere göre Meclis’te konuşan AKP Grup Başkan Vekili Naci Bostancı, “Sehven söylenmiş bir ‘50 milyon’dur, altında çapanoğlu aramanın manası yoktur” dedi.