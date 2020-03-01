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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan 5 Mart’ta Putin’le görüşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5 Mart’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Fotoğraf: DHA

Erdoğan, 22 Şubat’taki konuşmasında, Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 5 Mart’ta bir araya geleceklerini söylemişti. Daha sonra 25 Şubat’ta dörtlü görüşme için Macron ve Putin arasında ‘tam ittifak olmadığını‘ kaydeden Erdoğan, ‘en kötü ihtimalle Putin’le 5 Mart’ta görüşeceklerini‘ duyurmuştu. Kremlin ise 27 Şubat’ta yaptığı açıklamada Putin’in başka programı olduğunu ve görüşmenin yapılmayacağını söylemişti.

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