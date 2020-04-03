20 yaş altına sokağa çıkma yasağı, 31 ile karantina, toplu alanlarda maske zorunlu

Bu gece itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak belirli istisnalar dışında 15 gün için araç giriş çıkışına kapatıldı. 65 yaş üstü gibi 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirildi. Yarından itibaren toplu alanlarda maske takmak zorunlu.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısında kararlaştırılan yeni önlemleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıkladı.
“Türkiye’deki hastaların önemli bölümünde ABD ve Avrupa’dan gelenlerin olması düşündürücü” diyen Erdoğan bu ülkelerin vaka tespitinde başarısız olduğunu, Türkiye’nin mukayese edilebileceği ülkelerin tamamından iyi halde olduğunu söyledi.
Erdoğan’ın açıklamasından satır başları şöyle:
- Temel gıda maddelerinin neredeyse tamamında kendimize yeterliyiz, hatta ihracatçıyız. Dolayısıyla salgına en hazırlıklı ülkelerden biriyiz. Tek yapmamız gereken kurallara harfiyen uymak.
- Her bireyin kendi karantinasını kendisinin uygulamasını bekliyoruz. Uyanlara şükranlarımızı sunuyorum.
- Sayıca az da olsa sosyal izolasyon, sosyal mesafe ve temizlik kurallara uymayanlar olduğunu üzülerek görüyoruz. Bu nedenle gönüllü kuralları zorunlu hale getiriyoruz.
- 30 büyükşehir ve Zonguldak araç giriş-çıkışına kapatıldı. Bu tedbir 15 gün için. Gerekirse uzatılır.
- 20 yaş altı için sokağa çıkmak yasak. Yasak 1 Ocak 2000’den sonra doğanları kapsayacak.
- Maske takma zorunluluğu getirildi. Öncelikli olarak pazar alanları ve toplu çalışılan alanları kapsayacak.
- Sosyal mesafe en az üç adım olacak.
- Başlattığımız ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasında toplanan bağış 1 milyar 61 milyon TL’ye ulaştı.
- Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Cemil Taşçıoğlu’nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi’ne verilecek.