20 yaş altına sokağa çıkma yasağı, 31 ile karantina, toplu alanlarda maske zorunlu

Bu gece itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak belirli istisnalar dışında 15 gün için araç giriş çıkışına kapatıldı. 65 yaş üstü gibi 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirildi. Yarından itibaren toplu alanlarda maske takmak zorunlu.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısında kararlaştırılan yeni önlemleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıkladı.

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“Türkiye’deki hastaların önemli bölümünde ABD ve Avrupa’dan gelenlerin olması düşündürücü” diyen Erdoğan bu ülkelerin vaka tespitinde başarısız olduğunu, Türkiye’nin mukayese edilebileceği ülkelerin tamamından iyi halde olduğunu söyledi.

Erdoğan’ın açıklamasından satır başları şöyle: