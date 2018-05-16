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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: 24 Haziran’dan sonra faiz düşücek; Başdanışman: Faiz talimatla düşmez

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyonla mücadelesini, 24 Haziran 2018’de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleri sonrasında yapacağını söyledi.

Cemil Ertem

Reuters’a konuşan Ertem, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faizlerin düşürülmesi konusundaki görüşleriyle ilgili “Erdoğan, bunun piyasa koşullarında ve gerekli şartlar sağlandıktan sonra olacağını belirtti” diye konuştu.

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‘Düşük faiz gerekli şartlar sağlandıktan sonra hedeftir’

Son olarak, Erdoğan faizlerin düşürülmesi konusundaki tavrını “Bunun şekli 24 Haziran’dan sonra çok farklı şekilde gerçekleşecek” diyerek yinelemiş, “Benim kanaatlerimi biliyorsunuz. Oluyor, olacak. Hele hele 24 Haziran’dan sonra bunun şekli de oranı da çok daha farklı şekilde gerçekleşecek. Ben faizi her türlü ekonomik alanda kötülüğün anası, babası olarak görüyorum” diye konuşmuştu.

Başdanışman Ertem’se, “Düşük faiz gerekli şartlar sağlandıktan sonra hedeftir, faiz talimatla düşmez, Erdoğan’ın da vurguladığı üzere koşullar oluştuğunda düşer” diye konuştu.

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Enflasyonla mücadele seçimden sonra

Enflasyonun düşürülmesinin ‘en önemli öncelik’ olduğunu dile getiren Ertem, hükümetin TCMB’yi enflasyonla mücadelede destekleyecek adımları seçimlerden sonra devreye sokacağını belirterek, Erdoğan’ın faizle ilgili sözlerinin Para Piyasası Kurulu toplantısını hedef alarak söylenmediğini ifade etti. Ertem, “Cumhurbaşkanının söylediği faizlerin bir hedef olarak düşürülmesi gerekliliğidir. Para ve maliye politikasının ortaklığı esastır” dedi.

En son para politikasında daha etkin rol oynayacağını belirten Erdoğan, Britanya ziyaretinde Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda “Bir defa siz devlet başkanısınız. Halk para politikalarıyla ilgili konularda kimi sorumlu tutar? Bunu başkana soracağına göre para politikalarında etkili olan bir başkan görüntüsü vermeye mecburuz” diye konuşmuştu.

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