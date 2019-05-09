Erdoğan: 24 Haziran’da aynı tespitleri yapsaydık itirazımızı yapardık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) AKP’nin itirazları üzerine İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi kararıyla ilgili tartışmalar için “24 Haziran seçimlerinde aynı tespitleri yapsaydık itirazlarımızı yapar haklarımızı kullanırdık” dedi.

Fotoğraf: DHA

YSK bir kısım sandık kurullarının ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bunun da seçim sonucuna etkisinin olması nedeniyle İstanbul seçiminin iptaliyle yenilenmesine karar verdiğini açıklamıştı.

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Muhalefet ise YSK’nın ‘usulsüzlük’ tespitine rağmen büyükşehir seçimine ek olarak ilçe seçimlerinin de iptal edilmemiş olmasında çelişki olduğunu söylerken, 24 Haziran’daki parlamento ve cumhurbaşkanılığı seçimlerinin de aynı sandık kurullarınca düzenlendiğini belirterek, bu seçimlerin de soruşturulması gerektiğini savunuyor. CHP ve İYİ Parti’nin bu yönde YSK’ya yapmış olduğu başvurular da bulunuyor.

’39 ilçeden 25’ini almış olmamıza rağmen’

Ankara’da konuşan Erdoğan, bu tür eleştirilere yönelik şöyle konuştu: “Bu seçimlerde de milletimiz yüzde 51.7 bu oranla bizim yanımızda yer almıştır. İstanbul’da farklı bir durumla karşı karşıya kaldık. İstanbul’da 39 ilçeden 25’ini almış olmamıza rağmen ilk etapta 28 bin oy gibi bir farkla kaybettiğimizi ilan etmişlerdi. İstanbul’da oy farkı en son 13 bin küsurlara kadar geriledi.

Burada bir şaibenin olduğunun delilidir. Alanen çalınmış oyların bir kısmını bulmakla kalmadık başka hukuksuzluklar da tespit ettik. Yapılan iş, tespit edilen yolsuzluklar, hukuksuzluklar ve usulsüzlükler sebebiyle şaibeli hale gelen bir seçimin yenilenmesidir. Her aşaması tartışılır hale gelmiş bir seçim için en doğru karar verilmiştir. Sandık kurulu üyelerine ilişkin usulsüzlükleri için suç duyurusunda bulunulmuştur. Biz de bulunacağız.

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24 Haziran seçimlerinde aynı tespitleri yapsaydık itirazlarımızı yapar haklarımızı kullanırdık. “