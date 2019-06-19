Erdoğan, 23 Haziran’ı ‘Mısır seçimlerine’ dönüştürdü: Sisi mi Binali mi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 Haziran İstanbul seçimi için “Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz” dedi.

Erdoğan, Sancaktepe’de 23 Haziran seçimini Mısır’a taşıdı. Fotoğraf: DHA

Erdoğan, Sancaktepe’de düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

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CHP’ye yüklenen Erdoğan şunları söyledi: “CHP çöptür, çukurdur, çamurdur. Şunu bilin ki şimdi gelenler de farklı olmayacaktır. Demokrasi yoluyla milli iradenin desteğiyle sandıktan çıkarak iktidar olamayacakları vehmine kapılanlar, darbelerden, krizlerden, terör örgütlerinden, siyaset mühendisliklerinden medet umar hale gelmişlerdir.”

Eski Mısır cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin yargılandığı mahkeme salonundaki ölümüne değinen Erdoğan, şöyle konuştu: “Mursi, eceliyle değil öldürülmüştür. Muhammed Mursi, mahkeme salonunda 20 dakika yerde maalesef çırpınıyor. Orada yetkililer Mursi’ye müdahale etmiyorlar. Bununla ilgili süreci takip edeceğiz. Uluslararası mahkemelerde Mısır’ın yargılanması için gereken ne varsa yapacağız. İslam İşbirliği Teşkilatı’nı göreve davet ediyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın da gerekeni yapması şarttır.”

‘Sisi mi diyeceğiz, Yıldırım mı?’

Mursi’nin ölümü ile 23 Haziran İstanbul seçimi arasında bağ kuran Erdoğan, ‘millet ittifakı’nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nu, Mısır’da askeri darbeyle Mursi’yi deviren Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi’ye şöyle benzetti: “Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli. Erdoğan’ın akıbetini Mursi’nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir. İşte onun için çok çalışmamız lazım. Biz bunlardan korkmuyoruz. Biz kefenimizi giyerek zaten bu yola çıktık. Böyle de yürüyeceğiz.

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Demirtaş’a ‘Selo’ hitabı

Cumhurbaşkanı, HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a da ‘Selo’ olarak hitap etti: “CHP adayına destek ya Kandil’den, ya Kandil’in güdümündeki partinin cezaevindeki eski genel başkanı Selo’dan ya da yurt dışından geliyor.”

Erdoğan, İstanbul seçimine yurt dışından müdahale olduğunu da iddia etti: “Yurt dışındaki onca mahfil, İstanbul’u kimin yöneteceğiyle niçin bu kadar yakından ilgileniyor? Biz, Londra’ya, Berlin’e, Paris’e, Viyana’ya, Amsterdam’a, Brüksel’e kimin belediye başkanı seçildiğiyle uğraşıyor muyuz?”