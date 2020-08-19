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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, 21 Ağustos’u işaret etti: Vereceğimiz müjdeyle yeni dönem açılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ’21 Ağustos Cuma günü vereceği müjdeyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağını’ söyledi.

Fotoğraf: AA

Ankara’da Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nın açılışında konuşan Erdoğan, Türk ekonomisinin salgın öncesi tempoyu yakaladığını ifade etti

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Cumhurbaşkanı, “Vaka sayılarında kısmi artış yaşansa da salgın hala kontrol altında” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hakkının sonuna kadar savunmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı, ‘müjde’ hakkında şu bilgileri verdi: “Yarın malum perşembe. Ardından cuma. İnşallah cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz.
Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum.”

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