Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “2053’te gençlerimize ecdatları Fatih’e layık bir Türkiye bırakacağız” dedi.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı (Arşiv)

AA’nın haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ayasofya’da ‘Fetih Şöleni’ düzenlendi.

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Etkinlik, Osmanlı İmparatorluğu’nun 7’nci Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethederken gemileri karadan yürüttüğü rotaların üzerinden geçip Ayasofya’ya ulaşan drone’la çekilen kayıtların gösterimiyle başladı.

2’nci Mehmet’in aralıklarla 54 gün süren kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453 salı günü gerçekleşen fetihten sonra ilk cuma namazını kıldığı, fethin simgesi Ayasofya’nın içinde Fetih Suresi okundu.

Etkinlikte, daha sonra Fetih Duası okundu. Duaya Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.

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2053 hedefi

Daha sonra konuşan Erdoğan, “İnşallah fethin 600’üncü yıl dönümü olan 2053’te gençlerimize ecdatları Fatih’e layık bir Türkiye bırakacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Fethin 567. yıl dönümünün Fatih’in emaneti Ayasofya’da Fetih Suresi okunmak ve dualar edilmek suretiyle yad edilmesi çok önemli. Fatih’in izinden giderek asıl olanın gönüllerin fethi olduğu anlayışıyla hep gönülleri yapmak, gönüller kazanmak için çalıştık. Kendi hayatımızı da bu şehre adadık. Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak bu şehre yaptığımız her hizmet bizim için hem bu dünyada hem öteki dünyada birer berat belgesidir. Malazgirt Zaferi’nin 1000. yılı 2071 için ise çok daha büyük hedeflere yelken açacağız. Rabb’imden bu millete nice fetihler, nice zaferler, nice rızasına uygun başarılar nasip etmesini diliyorum. Fethin yadigarı Ayasofya’yı bu anlamlı günde mahzun bırakmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.”