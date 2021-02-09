Erdoğan: 2023 sonunda Ay’a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay’a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz” dedi.

Fotoğraf: AA

Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

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*Yüzyıllar boyunca yeryüzünde adaletin, ahlakın ve barışın öncülüğünü yapan medeniyetimizin gökyüzündeki yolculuğuna kapı aralıyoruz.

*İlk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydumuz İmece’nin entegrasyon işlemleri tamamlandı, testleri sürüyor.

*(GÖKTÜRK-3 uydusu) Gece ya da gündüz fark etmeksizin her türlü hava şartında yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebilecek bu uydumuzun planlama çalışmalarına devam ediyoruz.

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*Önümüzdeki süreçte Türk mühendislerinin yerli yazılımlarıyla uydulardan elde ettiğimiz bilgilerin güvenliğini tamamen sağlamış olacağız.

*Doğru zamanda insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı teknolojilerine yatırımla oyunu değiştiren tarafta yer almayı başardık.

*İnsanlığın bir kısmının değil, tamamının barış ve huzura kavuşması için medeniyetimizi yeniden şahlandırmak mecburiyetindeyiz.

*Temsil ettiğimiz medeniyetin dünyaya yeniden öncü olabilmesi, Türkiye’nin uzay yarışında kat edeceği mesafeye bağlıdır.

*(Milli Uzay Programı) Gettolara sıkıştırılmış, faşizmin ve suç şebekelerinin insafına bırakılmış Batılı kardeşlerimiz için de bunu başarmak mecburiyetindeyiz.

*Bugün yeryüzünde adaleti tesis etmenin yolu gökyüzünde güçlü bir şekilde var olmaktan geçiyor.

*Uzay aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı uluslararası iş birliğiyle hayata geçireceğiz.

*Milli Uzay Programı’ndaki ikinci hedefimiz, yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari marka ortaya çıkarmaktır.

*2028’de planladığımız ikinci aşamada aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak, ilk fırlatmayı bu milli roketlerimizle yapacağız.

*Milli Uzay Programı’ndaki üçüncü hedefimiz; Türkiye’ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmektir.

*Dördüncü hedefimiz, uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurmaktır.

*Beşinci hedefimiz ‘uzay havası ya da meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yaparak, uzaydaki yetkinliğimizi artırmaktır.

*Altıncı hedefimiz; Türkiye’yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha ileri bir seviyeye ulaştırmaktır.

*Yedinci hedefimiz ülkemizde uzay sanayii ekonomi sistemini daha da geliştirmektir.

*Uzay programımızdaki sekizinci hedef, bir uzay teknolojisi geliştirme bölgesi kurmaktır.

*Dokuzuncu hedefimiz uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağımızı geliştirmektir.

*Uzay Programı’ndaki onuncu ve son hedefimiz bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir.

*Eminim ki birçok kişi bu hayali kurarak büyümüştür. Hatta belki aranızda bu hayalini sürdürenler vardır. Hatta belki bayanlardan bile ben adayım diyenler vardır.

*Uzaya bir vatandaşımızı göndermeyi, turistik gezi olarak değil, gelecek nesillere yol gösterecek bir bilim misyonu olarak tasarlıyoruz.

*Eminim ki birçok kişi bu hayali kurarak büyümüştür.

*Toplumumuzda uzay farkındalığını artırmak için ne gerekiyorsa yapacağız.