Erdoğan: 2023 sonunda Ay’a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay’a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz” dedi.
Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:
*Yüzyıllar boyunca yeryüzünde adaletin, ahlakın ve barışın öncülüğünü yapan medeniyetimizin gökyüzündeki yolculuğuna kapı aralıyoruz.
*İlk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydumuz İmece’nin entegrasyon işlemleri tamamlandı, testleri sürüyor.
*(GÖKTÜRK-3 uydusu) Gece ya da gündüz fark etmeksizin her türlü hava şartında yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebilecek bu uydumuzun planlama çalışmalarına devam ediyoruz.
*Önümüzdeki süreçte Türk mühendislerinin yerli yazılımlarıyla uydulardan elde ettiğimiz bilgilerin güvenliğini tamamen sağlamış olacağız.
*Doğru zamanda insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı teknolojilerine yatırımla oyunu değiştiren tarafta yer almayı başardık.
*İnsanlığın bir kısmının değil, tamamının barış ve huzura kavuşması için medeniyetimizi yeniden şahlandırmak mecburiyetindeyiz.
*Temsil ettiğimiz medeniyetin dünyaya yeniden öncü olabilmesi, Türkiye’nin uzay yarışında kat edeceği mesafeye bağlıdır.
*(Milli Uzay Programı) Gettolara sıkıştırılmış, faşizmin ve suç şebekelerinin insafına bırakılmış Batılı kardeşlerimiz için de bunu başarmak mecburiyetindeyiz.
*Bugün yeryüzünde adaleti tesis etmenin yolu gökyüzünde güçlü bir şekilde var olmaktan geçiyor.
*Uzay aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı uluslararası iş birliğiyle hayata geçireceğiz.
*Milli Uzay Programı’ndaki ikinci hedefimiz, yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari marka ortaya çıkarmaktır.
*2028’de planladığımız ikinci aşamada aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak, ilk fırlatmayı bu milli roketlerimizle yapacağız.
*Milli Uzay Programı’ndaki üçüncü hedefimiz; Türkiye’ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmektir.
*Dördüncü hedefimiz, uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurmaktır.
*Beşinci hedefimiz ‘uzay havası ya da meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yaparak, uzaydaki yetkinliğimizi artırmaktır.
*Altıncı hedefimiz; Türkiye’yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha ileri bir seviyeye ulaştırmaktır.
*Yedinci hedefimiz ülkemizde uzay sanayii ekonomi sistemini daha da geliştirmektir.
*Uzay programımızdaki sekizinci hedef, bir uzay teknolojisi geliştirme bölgesi kurmaktır.
*Dokuzuncu hedefimiz uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağımızı geliştirmektir.
*Uzay Programı’ndaki onuncu ve son hedefimiz bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir.
*Eminim ki birçok kişi bu hayali kurarak büyümüştür. Hatta belki aranızda bu hayalini sürdürenler vardır. Hatta belki bayanlardan bile ben adayım diyenler vardır.
*Uzaya bir vatandaşımızı göndermeyi, turistik gezi olarak değil, gelecek nesillere yol gösterecek bir bilim misyonu olarak tasarlıyoruz.
*Eminim ki birçok kişi bu hayali kurarak büyümüştür.
*Toplumumuzda uzay farkındalığını artırmak için ne gerekiyorsa yapacağız.