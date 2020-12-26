Erdoğan: 2021 reformlar yılı olacak, ne gerekiyorsa onu yapacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2021 yılının demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacağını söyledi.

Fotoğraf: AA

İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nden Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni’ne canlı bağlanan Erdoğan, bu konuda yapılan hazırlıkların en kısa sürede Meclis’e sunulacağını duyurdu.

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Reformları hedeflere uygun şekilde, ‘çıtayı sürekli yükselterek’ sürdürdüklerini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi: “İnşallah 2021 yılı milletimize söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır. Bu konuda yapılan hazırlıkları en kısa sürede milletimizin ve Meclisimizin takdirine sunacağız. Ekonomide maruz kaldığımız saldırılar ve salgın tedbirlerinin yol açtığı sıkıntıları en kısa sürede geride bırakmayı ümit ediyoruz. Yapısal reformları hızlandırarak, içine hapsedilmeye çalışıldığımız faiz, kur, enflasyon şer üçgenini kırarak üretim ve istihdam merkezli bir sistem kurmakta kararlıyız. Demokratik reformları kimse bizi mecbur bıraktığı için değil, milletimizin her bir ferdi bunlara layık olduğu için yapıyoruz. Bu anlayışla hem hazırlıkları tamamlanan paketleri hızla hayata geçireceğiz hem de yeni çalışmaları süratle neticelendireceğiz. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için neyi, nasıl, ne şekilde yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız.”