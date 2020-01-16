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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, 2020 hedeflerini anlattı: AB’yle ‘ivme’, yargı paketi, Milli Uzay Programı…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul’un inşa edileceğini yinelerken, ikinci yargı paketinin Meclis’e getirileceğini ifade etti.

Toplantıya bakanlar da katıldı. (Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı)

Cumhurbaşkanı, Ankara’daki cumhurbaşkanlığı sarayında 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı düzenleyerek geçen yıl neler yapıldığını, bu yıl neler yapılacağını anlattı.

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O fotoğrafı eleştirdi

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın ‘Devran’ isimli kitabının okuma tiyatrosu, geçen günlerde siyasi ve liderlerin eşlerinin katılımıyla sahnelenmişti.

Erdoğan, konuyla ilgili, “Ana muhalefetin başı ve heyeti, yanında yine o partiyle birlikte bir teröristin yazmış olduğu kitabın sahnelendiği tiyatroda tiyatro izliyorlar” diyerek ‘aziz milletin vakti saati geldiğinde gereken dersi vereceğini’ ifade etti.

MİT’in istanbul şubesi açılıyor

Cumhurbaşkanı, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) koordinasyonunun daha da gelişeceğini belirterek MİT’in İstanbul’da şube açacağını dile getirdi. Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu’nun da yakında faaliyete geçireceğini ifade etti.

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‘Tek yol alternatif su yolu’

Cumhurbaşkanı, İstanbul Boğazı’ndaki trafiği engellemenin hukuki, ekonomik ve sosyal olarak mümkün olmadığını aktararak alternatif su yolunun inşasının tek çare olduğunu söyledi. Erdoğan, “Kanal İstanbul projesinin finansman ve inşaasında bir sorun yaşanmayacaktır” dedi.

38 kente millet bahçesi

Erdoğan, 38 kentte daha ‘millet bahçesi’ kurulacağını belirtti. Cumhurbaşkanı, beş yılda 1.5 milyon konutun acilen dönüştürülmesi gerektiğini, 100 bini İstanbul’da olmak üzere her yıl 300 bin konutun dönüşümünün sağlanacağını kaydetti.

Erdoğan, İstanbul Havalimanı’nın ilk etabının ikinci fazını haziran ayında hizmete açmayı planladıklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı, “İlk yerli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A’yı bu yıl tamamlayacak ve 2021 yılında uzaya fırlatacağız” dedi.

İşsizlikte hedef yüzde 10’un altı

Erdoğan, Yeni Ekonomi Programı’na göre gelecek üç yılda istihdamı 3.2 milyon kişi artırmayı, 2020’de de işsizliği yüzde 9.8’e düşürmeyi hedeflediklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı, Milli Uzay Programı’nı bu yılın ilk yarısında ilan edeceklerini aktarırken, “Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde yeni bir ivme yakalamayı umut ediyoruz” ifadelerini de kullandı.

Yeni yargı paketi geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yargı paketinin Meclis’e getirileceğini belirterek şunları söyledi: “Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, suçluların cezalarını çektiği, ceza adaleti sisteminin amacına uygun, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışıyoruz. Aynı şekilde, önemli bir çalışma olan insan hakları eylem planını da birkaç ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık, birkaç hafta içinde Meclis gündemine getiriyoruz.”

Erdoğan, vatandaşların devletle olan hukuki ihtilaflarının yargıya gitmeden çözümü için arabuluculuk benzeri bir idari sulh sistemiyle çözülmesi için hazırlanan tasarının da Meclis’e getirileceğini söyledi.

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