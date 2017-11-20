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Erdoğan 2019’u işaret etti: Daha değişik bir sürecin içerisine gireceğiz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2019’daki başkanlık seçimlerini işaret ederek “Artık her şey eskisi gibi olmayacak, daha değişik bir sürecin içerisine gireceğiz” dedi.

Fotoğraflar: DHA

Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lıların öldürdüğü 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün ailesini ziyaret ettikten sonra halka hitap eden Erdoğan, ‘bu yol’da 2019’un kırılma noktası olduğunu söyledi.

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Erdoğan, 2019’da mart ayında belediye seçimleri, kasımda da başkanlık seçimi yapılacağını anımsatarak şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bir reform, inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Artık her şey eskisi gibi olmayacak, daha değişik bir sürecin içerisine gireceğiz ve bu sürece damgayı şu karşımdaki topluluk vuracak. Ben sizde bunu görüyorum.”

“Eren bizim kalbimizde, bütün şehitler bizim kalbimizde. Şehitlerimizle beraber yaşıyoruz” diyen cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben siz kardeşlerime diyorum ki, bütün kardeşlerime, şurada 16 ayımız var, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Her yere AK Parti’nin şu ana kadar icraatlarını anlatmaya var mıyız? Biz birliğin partisiyiz, beraberliğin partisiyiz, kardeşliğin partisiyiz, ayrılığın gayrılığın değil.”


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