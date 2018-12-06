Erdoğan 2014: Twitter mivitır kökünü kazırız; bugün: 13.5 milyon takipçim var

Geçmişte sosyal medyaya karşı sert çıkışlarıyla tanınan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk kez sosyal medyadadaki takipçi sayısını paylaşıp övündü.

Zaman zaman sosyal medya ortamlarında konulan yasaklarla sık sık eleştirilen Erdoğan’ın 2013’teki Gezi Parkı gösterileri sırasında, “Şu anda Twitter denilen bir bela var, yalanın daniskası burada. Sosyal medya denilen şey aslında şu anda toplumların baş belasıdır” demesi hala akıllarda.

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Erdoğan’ın 2014’te de “Twitter mivitır hepsinin kökünü kazıyacağız. Sosyal medya bir baş bela. Biz bu milleti Twitter’a, Facebook’a yedirmeyiz” sözleri uzun süre tartışılmış, sosyal medyaya yönelik yasaklama kararlarında sürekli gündeme gelmişti.

Erdoğan bugün partisinin 14 il belediye başkanını açıkladığı toplantıda ilk kez sosyal medyaya ilişkin olumlu bakışını yansıtan cümleler kurdu.

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Toplantıda partisinin dijital ortamda yürüttüğü propaganda faaliyetlerine ağırlık vereceğini anlatırken Erdoğan, “Şahsımın Twitter’da takipçi sayısı 13 buçuk milyonu geçti. Dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Görüntülenme sayımız 12 milyonu geçti” diye konuştu.