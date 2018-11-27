Erdoğan 20 ilin adaylarını açıkladı: Ankara’da Özhaseki, İzmir’de Zeybekci

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Ankara’da AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve İzmir’de eski ekonomi bakanı Nihat Zeybekci aday olarak gösterildi. Bu isimler kulislere de yansımıştı.

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Dokuzu büyükşehir olmak üzere 11 ilin adayları belirlenmiş olurken, beş aday mevcut belediye başkanı.

Muş’ta aday gösterilen Ferhat Asya ise kayyım olarak belediye başkanlığı yapıyor.

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Mevcut olan 14 belediye başkanı aday gösterilmedi.

Gösterilen adaylar arasında kadınlar bulunmuyor.

Erdoğan’ın açıkladığı adaylar şöyle:

Afyon: Mehmet Zeybek (AKP eski il başkanı)

Ankara Mehmet Özhaseki (AKP Genel Başkan Yardımcısı)

Balıkesir: Yücel Yılmaz (Karesi Belediye Başkanı)

Bingöl: Erdal Arıkan (Bingöl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü)

Çanakkale: Ayhan Gider (26’ncı dönem AKP milletvekili)

Çankırı: Hüseyin Boz (mevcut belediye başkanı)

Çorum: Halil İbrahim Aşgın (Hitit Üniversitesi öğretim görevlisi)

Eskişehir: Burhan Sakallı

Hatay: İbrahim Güler (AKP il başkanı)

İzmir: Nihat Zeybekci (eski ekonomi bakanı)

Karaman: Mahmut Sami Şahin (Konya Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili)

Konya: Uğur İbrahim Altan (mevcut belediye başkanı)

Mardin: Mehmet Vecdi Kahraman (eski başkanvekili)

Muş: Ferhat Asya (mevcut belediye başkanı)

Sakarya: Ekrem Yüce (Çaykur Genel Müdürü)

Sivas: Hilmi Bilgin (Adalet bakan yardımcısı)

Tokat: Eyüp Eroğlu (mevcut belediye başkanı)

Trabzon: Murat Zorluoğlu (Van Valisi)

Uşak: Mehmet Çakın

Yozgat: Celal Köse (AKP il başkanı)