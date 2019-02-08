Erdoğan 1974 yılında kurulan üniversite için ‘biz kurduk’ dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugünkü Sivas mitinginde kendilerinden önce kentte üniversite olmadığını iddia etti. Ancak Sivas’taki Cumhuriyet Üniversitesi’nin kuruluş tarihi 1974.

Erdoğan bugünkü mitinginde şu ifadeleri kullandı: “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ni biz kurduk. Bizden önce Sivas’ta üniversite var mıydı? Yok. Bizimle beraber Sivas’a üniversite geldi. Üstelik bu üniversiteyi Cumhuriyet Üniversitesi’ni bölerek kurmadık sıfırdan inşa ediyoruz.”

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Erdoğan’ın bu sözlerine CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay’dan tepki geldi. Altay, Twitter’dan yaptığı açıklamada üniversiteyi CHP’nin kurduğunu söyledi.