Erdoğan: 15 Temmuz’da yapamadıklarını Suriye üzerinden yapmaya çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’da, Ankara’da İstanbul’da başarılı olamayanların bunu Suriye üzerinden yapmaya çalıştığını öne sürüp “Milletimizi bölemeyeceksiniz” dedi.

Ankara’da, Bahar Kalkanı Harekatı’na destek veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul eden Erdoğan, Türkiye sığınmacıların Avrupa’ya gitmesi önündeki engeli kaldırıp kapıları açınca Batılı liderlerden telefon üstüne telefon geldiğini söyledi.

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“Biz onları uyarmıştık, bizi hafife aldılar” diyen cumhurbaşkanı, bu akşam Yunanistan başbakanı, hafta içinde de Almanya Başbakanı Angela Merkel dahil Avrupa liderleriyle görüşeceğini, perşembe günü (5 Mart) Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya geleceğini anımsatarak şöyle devam etti: “Gelişmeleri değerlendireceğiz. Temenni ederim ki artık ateşkesi veya diğer adımları atar ve bu işi süratle neticeye kavuştururuz.”

2 bin 557 rejim askerinin etkisiz haline getirildiğini söyleyen Erdoğan, “Savunma sanayimizdeki gelişmenin bunda büyük etkisi var. Kimseye bağımlı değiliz” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’na Atatürk’ün sözüyle gönderme

Erdoğan’ın, AKP’nin Ankara il danışma meclisinde yaptığı açılış konuşmasında ise hedefinde, “Millet ittifakı iktidara geldiğinde şehitler tepesi boş kalacak” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

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Cumhurbaşkanı, defalarca, “Şehitler tepesi boş kalmayacak” dedikten sonra kendisine tepki olarak bu sözleri söyleyen CHP liderine, Atatürk’ün, Çanakkale Savaşı’nda, Arıburnu Kuvvetleri Komutanı sıfatıyla askerlere, “Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum” şeklindeki seslenişiyle yanıt verdi: “Gazi Mustafa Kemal ‘Size ölmeyi emrediyorum’ demiş Çanakkale’de. Bay Kemal tarihinden bihaber.”