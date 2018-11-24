Erdoğan 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkanı adayını açıkladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 31 Mart 2019 yerel seçimlerindeki 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkanı adaylarını açıkladı.
Haliç Kongre Merkezi’ndeki aday tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan İstanbul, Ankara ve İzmir’in adaylarını açıklamadı. Bu illerin adaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Son olarak, AKP’nin ittifak görüşmeleri yürüttüğü MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul, İzmir ve Ankara’da büyükşehir belediyeleri için aday göstermeyip AKP’nin belirlediği adayı destekleyeceğini açıklamıştı.
Erdoğan konuşmasında Bahçeli’ye bu kararından ötürü ve ‘cumhur ittifakı’na bağlılığını gösterdiği için teşekkür etti.
AKP kulislerinde üç büyük şehirde adaylık için İstanbul’da TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara’da AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İzmir’de de Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in ismi geçiyor.
40 aday
Erdoğan’ın açıkladığı 40 belediye başkanı adayı şu şekilde:
Adıyaman – Süleyman Kılınç
Amasya – Cafer Özdemir
Antalya – Menderes Türel
Ardahan – Yunus Baydar
Artvin – Mehmet Kocatepe
Bartın – Yusuf Ziya Aldatmaz
Batman – Murat Güneştekin
Bayburt – Fatih Yumak
Bitlis – Nesrullah Tanğlay
Bolu – Fatih Metin
Burdur – Deniz Kurt
Bursa – Alinur Aktaş
Denizli – Osman Zolan
Diyarbakır – Cumali Atila
Düzce – Faruk Özlü
Elazığ – Şahin Şerefoğulları
Erzurum – Mehmet Sekmen
Gaziantep – Fatma Şahin
Giresun – Aytekin Şenlikoğlu
Gümüşhane – Ercan Çimen
Hakkari – Cüneyt Epcim
Kahramanmaraş: Hayrettin Güngör
Karabük – Burhanettin Uysal
Kastamonu – Tahsin Babaş
Kayseri – Memduh Büyükkılıç
Kırıkkale – Mehmet Saygılı
Kırklareli – Burak Süzülmüş
Kilis – Mehmet Abdi Bulut
Kocaeli – Tahir Büyükakın
Malatya – Selahattin Gürkan
Ordu – Hilmi Güler
Rize – Rahmi Metin
Samsun – Mustafa demir
Şanlıurfa – Ali Çöpçü
Şırnak- Mehmet Yarka
Tekirdağ – Mestan Özcan
Yalova – Yusuf Ziya Öztabak