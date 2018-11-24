Erdoğan 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkanı adayını açıkladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 31 Mart 2019 yerel seçimlerindeki 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkanı adaylarını açıkladı.

Haliç Kongre Merkezi’ndeki aday tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan İstanbul, Ankara ve İzmir’in adaylarını açıklamadı. Bu illerin adaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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Son olarak, AKP’nin ittifak görüşmeleri yürüttüğü MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul, İzmir ve Ankara’da büyükşehir belediyeleri için aday göstermeyip AKP’nin belirlediği adayı destekleyeceğini açıklamıştı.

Erdoğan konuşmasında Bahçeli’ye bu kararından ötürü ve ‘cumhur ittifakı’na bağlılığını gösterdiği için teşekkür etti.

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AKP kulislerinde üç büyük şehirde adaylık için İstanbul’da TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara’da AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İzmir’de de Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in ismi geçiyor.

40 aday

Erdoğan’ın açıkladığı 40 belediye başkanı adayı şu şekilde:

Adıyaman – Süleyman Kılınç

Amasya – Cafer Özdemir

Antalya – Menderes Türel

Ardahan – Yunus Baydar

Artvin – Mehmet Kocatepe

Bartın – Yusuf Ziya Aldatmaz

Batman – Murat Güneştekin

Bayburt – Fatih Yumak

Bitlis – Nesrullah Tanğlay

Bolu – Fatih Metin

Burdur – Deniz Kurt

Bursa – Alinur Aktaş

Denizli – Osman Zolan

Diyarbakır – Cumali Atila

Düzce – Faruk Özlü

Elazığ – Şahin Şerefoğulları

Erzurum – Mehmet Sekmen

Gaziantep – Fatma Şahin

Giresun – Aytekin Şenlikoğlu

Gümüşhane – Ercan Çimen

Hakkari – Cüneyt Epcim

Kahramanmaraş: Hayrettin Güngör

Karabük – Burhanettin Uysal

Kastamonu – Tahsin Babaş

Kayseri – Memduh Büyükkılıç

Kırıkkale – Mehmet Saygılı

Kırklareli – Burak Süzülmüş

Kilis – Mehmet Abdi Bulut

Kocaeli – Tahir Büyükakın

Malatya – Selahattin Gürkan

Ordu – Hilmi Güler

Rize – Rahmi Metin

Samsun – Mustafa demir

Şanlıurfa – Ali Çöpçü

Şırnak- Mehmet Yarka

Tekirdağ – Mestan Özcan

Yalova – Yusuf Ziya Öztabak