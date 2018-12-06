Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 14 belediye başkan adayını açıkladı.

Erdoğan’ın açıkladığı isimler şöyle:

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Ağrı: Savcı Sayan (İşadamı, eski CHP genel başkan yardımcısı)

Aksaray: Evren Dinçer (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Daire Başkanı)

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Bilecik: Nihat Can (Belediye başkan vekili)

Erzincan Cemalettin Başsoy (Mevcut belediye başkanı)

Edirne: Koray Uymaz (AKP eski il başkanı)

Isparta: Şükrü Başdeğirmen (İşadamı)

Kars: Ensar Erdoğdu (AKP eski il başkanı)

Kırşehir: Yaşar Bahçeci (Mevcut belediye başkanı)

Kütahya: Ahmet Sami Kutlu (AKP yöneticisi)

Siirt: Ali İlbaş (AKP eski il başkanı)

Tunceli: Gökhan Arslan (AKP il başkan yardımcısı)

Van: Necdet Takva (Van Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı)

Zonguldak: Ömer Selim Alan (AKP il başkan yardımcısı)

Dikkat çeken isim: Savcı Sayan

Açıklanan isimlerde Ağrı adayı Savcı Sayan dikkat çekti.

Ağrı’da CHP il ve ilçe başkanlıkları yapan Sayan, partinin il ve ilçe gençlik kollarının yanısıra eski genel başkan Deniz Baykal döneminde merkez yürütme kurulu (MYK) üyeliği de yaptı. Sayan’ın bu görevi üstlendiği dönemde MYK üyeliği, genel başkan yardımcılığına denk düşüyordu.

Söylemleri nedeniyle CHP’den ihraç edilen Sayan, 2015 yılında AKP’den milletvekili adayı oldu.

74 il belirlendi; İstanbul açıklanmadı

Erdoğan’ın duyurduğu son isimlerle beraber 74 büyükşehir ve ilin belediye başkan adayları belirlenmiş oldu. Cumhurbaşkanı kalan yedi büyükşehir ve ilin adaylarının da önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi.

Bu illerin arasında İstanbul da bulunuyor. İstanbul için Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın adı geçiyor.