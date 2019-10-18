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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan ‘güvenli bölge’yi tarif etti: Derinlik 32, genişlik 444 km

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün ABD’yle Suriye’de varılan anlaşma için, “120 saat içinde YPG’nin güvenli bölgeyi terk etmesi söz konusu” dedi.

17 Ekim itibariyle Suriye’nin kuzeyinde güç dengesi. Görseller New York Time

Erdoğan ‘güvenli bölge’yi ’32 kilometre derinliğinde ve 444 kilometre genişliğinde’ olarak tanımladı: “Bizim güçler alanı terk etmeyecek henüz. Uygulamayı görelim.”

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Cumhurbaşkanı ‘güvenli bölge’nin batı ucunu -Gaziantep’in Karkamış ilçesinin karşısına denk gelen- Cerablus, doğu ucunu Irak sınırı olarak işaret etti.

Türkiye’nin kurulmasını istediği güvenli bölge…

Dün (17 Ekim) Ankara ile Washington Barış Pınarı Harekatı’nın beş gün süreyle durdurulması konusunda anlaşmıştı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, anlaşma gereği YPG’nin ‘güvenli bölge’den 120 saat içinde çekileceğini, Türkiye’ye yeni yaptırım uygulanmayacağını, halihazırdaki yaptırımların da kaldırılacağını açıklamıştı.

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Türkiye ve ABD heyetlerinin ortak açıklamasında, Türkiye’nin güney sınırındaki meşru güvenlik kaygılarının anlaşılır olduğu vurgulanarak, IŞİD faaliyetleriyle ilgili ortak görevin devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, Türkiye’nin ‘güvenli bölge’si tanındı, bu bölgenin Türk kuvvetleri tarafından kontrol edileceği belirtildi. Bölgedeki nüfusun altyapı ve refahının sağlanmasının Türkiye’inin sorumluluğunda olduğu vurgulandı. Bu bölgeden YPG güçlerinin 120 saat içinde çekileceği, bu çekilme tamamlandıktan sonra Barış Pınarı Harekatı’nın tamamen sona erdirileceği de açıklamada yer aldı.

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