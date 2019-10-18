Erdoğan ‘güvenli bölge’yi tarif etti: Derinlik 32, genişlik 444 km

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün ABD’yle Suriye’de varılan anlaşma için, “120 saat içinde YPG’nin güvenli bölgeyi terk etmesi söz konusu” dedi.
Erdoğan ‘güvenli bölge’yi ’32 kilometre derinliğinde ve 444 kilometre genişliğinde’ olarak tanımladı: “Bizim güçler alanı terk etmeyecek henüz. Uygulamayı görelim.”
Cumhurbaşkanı ‘güvenli bölge’nin batı ucunu -Gaziantep’in Karkamış ilçesinin karşısına denk gelen- Cerablus, doğu ucunu Irak sınırı olarak işaret etti.
Dün (17 Ekim) Ankara ile Washington Barış Pınarı Harekatı’nın beş gün süreyle durdurulması konusunda anlaşmıştı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, anlaşma gereği YPG’nin ‘güvenli bölge’den 120 saat içinde çekileceğini, Türkiye’ye yeni yaptırım uygulanmayacağını, halihazırdaki yaptırımların da kaldırılacağını açıklamıştı.