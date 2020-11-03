Erdoğan: Paket servis hariç hizmetler 22:00’de sona erecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İzmir’de meydana gelen depremde eşyalarını kurtaramayacak durumda olanlara 30 bin lira eşya yardımı, evlerini taşıyacak mülk sahiplerine 13 bin lira, kiracılara 5 bin lira yardımda bulunulacağını açıkladı. Hayatını kaybedenlerin sayısının is 110 olduğunu belirtti.

Fotoğraf: AA

Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu.

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Çadır kentlerde 6 bin 700 kişinin barındığını söyleyen Erdoğan, “Bayraklı’da 1000 adet birimden oluşan bir konteyner kent kurmaya başladık. işleri yıkılan, işyeri yıkılan veya ağır hasar gören, denizin taşması sebebiyle işyeri sular altında kalan esnafımıza 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecektir. Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızın Halkbank’tan kullandığı kredilerin taksit kredileri faizsiz olarak 1 yıl süreyle ertelendi” dedi.

Erdoğan, deprem konutları inşaatına bir ay içerisinde başlanacağını söyleyerek, “TOKİ’nin 100 bin sosyal konut projesi kapsamında 3500 konutluk inşaatları bulunuyor. İzmir’de TOKİ vasıtasıyla yapılıp teslim edilen konut sayısı 16 bin 776’dır. İzmir’de 17 bin 464 binanın yıkımı gerçekleşmişti. Yeteri sayıda deprem konutunu buna ilave edeceğiz. Kalan riskli binaların yıkımını en kısa sürede bitireceğiz” diye konuştu.

“Yer kürenin işleyiş kanunlarının neticesi olan depremlerin önüne elbette geçemeyiz” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Riskli yapı olarak belirlediğimiz 688 bin adet konut ve işyerinden 674 binin yıkım ve tahliye işlemini tamamladık.Acil olarak 1.5 milyon konutun dönüşümünü hedefliyoruz. TOKİ’nin tamamladığı, inşa halinde olan, projelendirdiği konut toplamı 970 bini bulmuştur. Bu yıl 100 bin konut hedefine ulaştık. Önümüzdeki yıl 100 bin konutun inşaatına başlıyoruz.”

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Erdoğan, “Beş gündür hala enkaz kalkmadı diyorsun, ne kadar kaldın İzmir’de. Senin oradan çıkmaman gerekirdi. Orada senin bütün o bölgeyi dolaşman gerekirdi. Bunu yapmayacaksın, ama iftiraya devam edeceksin. Kızılay’ın orada aktif olmadığını söylüyorsun. Biz Kızılay’la da oradaydık, AFAD’la da oradaydık” dedi.

Erdoğan, corona virüsü ile mücadelede Türkiye’nin genel olarak kontrollü bir süreç yaşadığını söyleyerek, “Bu alanda herhangi bir krizle karşı karşıya kalmadık. Günlük hasta sayımız yönetilebilir seviyelerdedir. Salgına karşı tamam diyerek temizlik, maske ve mesafe kurallarıdır. Tüm vatandaşlarımı azami dikkate ve riayete davet ediyorum” diye konuştu.

Berber, lokanta, tiyatro, sinema kısıtlamaları…

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Aşı çalışmaları dünyada ve ülkemizde hızla ilerliyor. Yıl sonuna kadar yabancı ülkelerde geliştirilen bir veya birden fazla aşıyı ülkemizde uygulanabilir hale getirmeyi planlıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşıları da bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir. Pazar yeri ve market gibi yerlerde denetimler arttırılacaktır. Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, kaplıca, hamam, internet kafa, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonunda hizmetler saat 22.00’de sona erecektir.

Okullarımızdaki sınıfların bir kısmında eğitim öğretim yüzyüze başlaması kararını kamuoyuyla paylaşmıştık. Salgının seyrine göre önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz.