Erdoğan ‘1.6 milyon kişi var’ dedi: ‘Cumhur ittifakı’ndan İstanbul’da ortak miting

AKP ile MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’, bugün İstanbul’daki Yenikapı Miting Alanı’nda ortak miting düzenledi.

Fotoğraflar: DHA

Ellerinde Türk bayrakları olan binlerce kişiye hitap eden ittifakın İstanbul adayı Binali Yıldırım, 1994’ten beri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olarak İstanbul’a hizmet etme fırsatı bulduğu için Allah’a şükrettiğini ifade etti.

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“Bu muhteşem tablo bize bir şey diyor… ‘İstanbul 1 Nisan’ı karşılamaya hazır’ diyor” diyen Yıldırım, daha önceki projelerden söz ederek aynı kararlılıkla hizmete devam edeceğini dile getirdi.

‘Hizmette ayrım olmayacak’

Yıldırım şöyle devam etti: “Bizden-sizden o partiden-bu partiden diye ayırmadan herkes için hizmet götüreceğiz. Herkes için çalışacağız. Çünkü bize yakışan çalışmak ve İstanbulluya hizmet etmektir. Siz mutlu olursanız daha çok mutlu olacağım. Kayırmak yok. Ötekileştirmek yok. Bizim inancımızda birlik var beraberlik var. Kardeşlik var. Birlikte Türkiye olmak var. Türkiye’yi cennet yapan bu güzel duygulardır. İstanbul’u da cennetten bir köşeye dönüştürmek işte bu anlayışla mümkün olacak. Birbirimizi daha çok seveceğiz. Daha çok kaynaşacağız.”

‘Kürt kökenleri kardeşimin üzerinden plan yapmayın’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart’taki yerel seçimin, İstanbul için kader seçimi olduğunu belirterek “İstanbul’da PKK’ya geçit yoktur, İstanbul’da FETÖ’ye müsamaha yoktur” dedi.

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MHP lideri şöyle devam etti: “İstanbul’da sözde demokrasi gücü, sözde sandık ittifakı adı altında zilletin öne çıkmasına asla müsaade verilmemelidir. Helalleşme arzusu taşıdığım İP’e (İYİ Parti) oy veren kardeşlerim, gelin ‘cumhur ittifakı’nın millet ve devlet için yapmış olduğu ahlaklı tarihi ve milli mücadeleye destek verin.”

Bahçeli, CHP’lilere de seslenerek, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘hayır olmadığını’ belirterek kendilerine oy vermelerini istedi. MHP lideri, “Hiç kimse İstanbul’daki üç milyon şerefli Kürt kökenli kardeşimin üzerine plan yapmasın, kirli oyun kurmasın, zillete ortak olacaklarını düşünmesin. Kürt kardeşlerim… Emin olun sizleri bizler kadar seven olmaz. Gelin, ‘cumhur ittifakı’nın gücüne güç katın. Amerika seni benden fazla sevemez. Birlikte Türkiye’yiz” ifadelerini kullandı.

MHP lideri “Konstantinopolis diye bir yer yoktur. Bununla birlikte Kürdistan diye bir yer de asla olamayacaktır” dedi.

Erdoğan projeleri anlattı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mitinge 1 milyon 600 bin kişinin katıldığını söyledi.

Erdoğan, Binali Yıldırım’ın seçilmesi halinde yapılacakları anlattı: “Sirkeci-Yedikule arasındaki 8,5 kilometrelik kıyı boyunca sanat hattı oluşturacağız. İstanbul’daki 200 bin engelli kardeşimize hizmet verecek 17 rehabilitasyon merkezi kuracağız. Denize kıyısı olan 22 ilçemizdeki 170 km’lik kıyı şeridini kesintisiz ve engelsiz şekilde düzenleyerek İstanbul halkının hizmetine sunacağız. Şehrin her köşesinde, 300 mahalleye 955 kreş açacağız. İstanbul’a 900 trilyon liralık bir yatırımla dev bir film platosu kuracağız. Tarihi Yarımada’yı da kadim şehir olarak ilan ederek, restorasyon seferberliği başlatacağız.

Eyüpsultan Göktürk’te tarımsal teknoloji geliştirme merkezini kuracağız. 3,5 katrilyon lira maliyetle, Teknoloji Geliştirme Merkezi kuruyoruz. Yaklaşık 6 katrilyon lira maliyeti olan Tuzla Biyoteknoloji Vadisi’ni kuruyoruz. Burada antikordan aşıya, lensten kemoterapi ilacına kadar pek çok ürün üretilecek, 20 bin kişiye istihdam sağlanacak. Temelini attık nasip olursa Atatürk Kültür Merkezi’ni de kısa bir zamanda bitireceğiz. Hedefimiz 2023’e kadar (İstanbul’da) otopark kapasitemizi 123 bin araca çıkartmaktır.”

Mitingden notlar…

Miting alanının çevre yolları trafiğe kapatılarak güvenlik önlemi alındı. Yurttaşlar mitingin başlamasından saatler önce alan gitti. Mitinge, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eski başbakanlardan Tansu Çiller, eski içişleri bakanı Mehmet Ağar da katıldı.

Tokat 15’li Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş ve beraberindeki iki kişinin, 1915’te özellikle Çanakkale savaşıyla özdeşleşmiş askeri kamuflaj giydikleri görüldü. Mitinge, Ertuğrul Gazi kıyafetiyle katılan Yasin Ermurat, anı tam yaşamak için bu kıyafet tercihini yaptığını belirterek, “İnsanların bana sempatiyle yanaşması, muhabbet sohbet, resimler falan, iyi oluyor. Miting için ise malumun ilanı diyelim inşallah” dedi. Bir kişinin de bordo bereli kıyafeti giydiği görüldü.

