Erdek ve Amanos’ta yangın: Yedi futbol sahası büyüklüğündeki alan küle döndü

Balıkesir ve Hatay’da çıkan yangınlarda en az yedi futbol sahası büyüklüğündeki alan küle döndü.

Balıkesir’in Erdek ilçesindeki Narlı köyü Rize Burnu mevkiinde bugün saat 15.00 sıralarında yangında çıktı.

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Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ve orman ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekipler, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle yangını söndürmekte güçlük çekince helikopter desteği istendi. Bölgeye sevk edilen iki helikopter, söndürme çalışmalarına katıldı.

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Ekiplerin karadan ve havadan yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu yangın kontrole alındı.

Yaklaşın yedi futbol sahası (10 hektar) zeytinliğin yandığı bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Amanos’da da yangın

Hatay’ın Belen ilçesi Amanos dağları Bakras mahallesi yakınında bugün akşam saatlerinde orman yangını çıktı.

Yangına altı helikopter, iki uçak, 42 arazöz, dört iş makinesi ve 10 yangın söndürme ekibiyle müdahale edilidi. Kontrole alınamayan yangına neyin sebep olduğu ve tahribat bilinmiyor.

Yangının yaklaşık 26 futbol sahası (30 hektarlık) büyüklüğündeki bir alanda etkili olduğu bildirildi.