Erdal Tanas Karagöl: Rusya’ya enerjide bağımlılık

Bu hafta İdlib’de Suriye rejimi tarafından askerlerimizin şehitedilmesi, Türkiye-Rusya ilişkilerini derinden etkilediği gibi olası gerginliklerin yaşanması halinde bölgede yeni gelişmeleri de beraberinde getirecektir.

Türkiye enerjide özellikle de doğal gazda yaklaşık yüzde 50 oranında Rusya’ya bağımlı. Yüzde 99 oranında ithal edilen doğal gazda bu kadar yüksek bağımlılık hem ekonomik anlamda hem de siyasi dengelerin hızlı bir şekilde değiştiği bu dönemlerde önemli riskler taşıyor.

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Öte yandan yüzde 90 seviyelerinde dışa bağımlı olduğumuz petrolde de yaklaşık yüzde 20 oranında Rusya’ya bağımlı olmamız bir başka önemli husus.

Erdal Tanas Karagöl’ün yazısı