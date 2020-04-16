Erdal Tanas Karagöl: Koronavirüs sosyal devleti zorunlu hale getirdi

Koronavirüs ile beraber dünyada her alanda olduğu gibi sosyal politika alanında da birçok değişikliğin yaşandığına şahit oluyoruz. Peki sosyal politika alanında öne çıkan hususlar neler?

Öncelikle ülkeler tarafından sosyal yardım sisteminin ve bu sisteme kaynak ayırmanın hayati derecede önemli olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte toplumda sosyal riski azaltma konusunda sosyal yardımlara daha çok önem verilecektir.

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Bu süreç sosyal politikaların sürdürülebilir olması gerekliliğini zorunlu hale getiriyor. Koronavirüs salgını ile sosyal devlet açısından önde olan Avrupa ülkelerinde bile sosyal politikaların yaşlanan nüfus yapısı karşısında ihtiyaçlara yeterince cevap veremediği anlaşılmıştır.

Erdal Tanas Karagöl’ün yazısı