Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdal Tanas Karagöl: Düşük tasarruf meselesi çözülmesi gereken en temel sorun

Türkiye’nin en temel sorunu tasarruf eksikliğidir. 2019 yılında Türkiye’de tasarrufların GSYH içindeki payı yüzde 26 olarak gerçekleşmiştir. Bunun da hepsi özel kesim tarafından gelmektedir. Yani kamu kesimi, toplam tasarrufa katkı yapmadığı gibi bazı yıllarda kamudan gelen tasarruflar negatif olduğu için toplam tasarrufları azalttığı görülüyor.

(…)Tasarrufu az olan ülkeler daha az yatırım yaparlar. Düşük tasarruf; düşük yatırım, düşük ekonomik büyüme yani düşük GSYH olarak karşımıza çıkar. Bu da ülkenin potansiyel ekonomik büyümenin ve GSYH’nin altında kalmasına neden olur. Dolayısıyla, bu durum ekonomide bir kısır döngünün sürekli hal almasına neden olmaktadır.

Reklam

Bu aslında fakirliğin kısır döngüsüdür.

Bu nedenle düşük tasarruf meselesinin, Türkiye ekonomisinde çözülmesi gereken en temel ekonomik sorun olduğu tartışma götürmez.

Erdal Tanas Karagöl’ün yazısı

Reklam

SON HABERLER

‘Yerli aşı’ merkezinden yetkili: Yıllık aşı ihtiyacımız 328 milyon doz

Kayseri’de Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) corona virüsüne karşı geliştirilen yerli aşıda birinci faz çalışmaları 14 Aralık itibariyle tamamlanacak. 15 Aralık’tan sonra ikinci faz çalışmalarına geçilecek. Çalışmalardan sorumlu yetkili Ahmet İnsan, yıllık aşı ihtiyacının 328 milyon doz olduğunu söyledi.