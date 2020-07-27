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Yaramazlara biraz batar!

Erdal Tanas Karagöl: Doğu Akdeniz’de Türkiye artık savunma pozisyonunda değil

Doğu Akdeniz’de yeni bir aşamaya giriliyor. Doğu Akdeniz’de bulunan ülkelerin kendi deniz sınırlarını daha doğrusu sahip oldukları deniz alanlarında mevcut kaynaklarını kullanmak için münhasır ekonomik bölgeleri belirleme sürecinin hızlanacağı bekleniyor.

Doğu Akdeniz’de eskiden GKRY ve Yunanistan adım atarken Türkiye cevap verme konumundaydı. Yani savunmadaydı. Şimdi tam tersi durum var.

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Libya ile imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması sonrasında GKRY ve Yunanistan, Doğu Akdeniz’de her şeyi tek taraflı belirleme konumunda değiller. Savunmada olan ve sürekli itirazını dile getiren artık GKRY ve Yunanistan.

Erdal Tanas Karagöl’ün yazısı

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