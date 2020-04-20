Erdal Tanas Karagöl: Bu senaryo ile ekonomi kısa sürede çok olumsuz etkilenecek

Son günlerde koronavirüs salgınının ekonomiler üzerindeki etkileri konusunda farklı senaryolarla olası maliyet hesaplamaları yapılmaktadır. Bu hesaplamalarda öne çıkan birinci senaryoda, sıkı karantina koşullarında ekonominin durdurulması ile salgının kısa sürede kontrol edilmesi ve ardından ekonomiye tekrar odaklanılması önerilmektedir. Bu senaryo ile ekonominin kısa sürede ve çok olumsuz etkileneceği öngörülmektedir.

İkinci senaryoda ise ekonominin ayakta kalması önceliği ile salgının kısmi karantinalarla daha uzun zaman süresinde kontrol altına alınması ve dolayısıyla ekonomi ve salgın arasında bir denge sağlanması önerilmektedir.

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Şu bir gerçek ki bu salgının ekonomiler üzerindeki etkisi, salgın süresinin uzamasıyla birlikte daha da artmaktadır. Dolayısıyla iki senaryoda da sağlık ve ekonomide ortaya çıkan ve çıkacak olan fayda ve maliyeti iyi hesaplamak gerekiyor.

Erdal Tanas Karagöl’ün yazısı