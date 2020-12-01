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Yaramazlara biraz batar!

Erdal Sağlam: Yabancı sermayenin doğrudan gelişi, siyasi ve ekonomik reformlara bağlı

Sıcak para girişi faize bağlı devam etse de yabancı sermayenin doğrudan yatırım için gelişi ise Cumhurbaşkanı’nın söz verdiği siyasi ve ekonomik reformların yapılmasına bağlı olacak. AB’den gelecek tavır, ABD’nin yeni yönetiminin şubat ayı başlarında görebileceğimiz tutumu ve reformlardaki samimiyet, 2021’deki ekonomik gidişatta belirleyici olacak.

Erdal Sağlam’ın yazısı

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