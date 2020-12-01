Erdal Sağlam: Yabancı sermayenin doğrudan gelişi, siyasi ve ekonomik reformlara bağlı

Sıcak para girişi faize bağlı devam etse de yabancı sermayenin doğrudan yatırım için gelişi ise Cumhurbaşkanı’nın söz verdiği siyasi ve ekonomik reformların yapılmasına bağlı olacak. AB’den gelecek tavır, ABD’nin yeni yönetiminin şubat ayı başlarında görebileceğimiz tutumu ve reformlardaki samimiyet, 2021’deki ekonomik gidişatta belirleyici olacak.
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Kredi patlaması: Bir yılda yüzde 43 arttı
Bankacılık sektörünün kredileri ekim sonunda geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 43 artarken, sektörün karı 10 aylık dönemde yüzde 21 artarak 50 milyar liraya yükseldi.
Moderna, Avrupa ve ABD’de acil durum onayı için başvuracak
Moderna, Covid-19 aşısı için ABD ve Avrupa acil durum onayı için başvuruda bulunacak. Kabul edildiği durumda, aşı dünya çapında kullanım için uygun hale gelebilir.
Erdoğan yeni kısıtlamaları duyurdu
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısından sonra salgınla ilgili açıklamalarda bulundu ve yeni kısıtlamaları duyurdu.
Borsa İstanbul’un yüzde 10’u, Katar’a 200 milyon dolara satılmış
Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) arasında, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının QIA’ya devrini içeren işlem tamamlandı. Borsa İstanbul’un 2 milyar dolarlık toplam sermaye değeri üzerinden belirlendi.
CHP: Asgari ücret en az 3 bin 100 lira olmalı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.