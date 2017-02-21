Erdal Sağlam: Varlık Fonu’ndan satış yapılması halinde ciddi anayasal sorunlar çıkma ihtimali var

Yeni kurulan Varlık Fonu için büyük bir beklenti rüzgarı estirilirken, fon adeta her derde deva olacak bir “efsane” yapılmaya çalışılıyor. Baştan uyarmak gerekiyor ki; aşırı büyütülen beklentilerin hayata geçmemesi halinde hayal kırıklığı da o ölçüde büyük olur, piyasalar olumsuz etkilenebilir.

Ancak şurası bir gerçek ki; yazılan söylenen abartılı beklentilere karşılık piyasa tarafından Varlık Fonu’na ciddi bir önem atfedilmiyor.

Yani piyasalar da oluşturulan havanın abartılı olduğunu farkındalar. Bazı banka yöneticileri Varlık Fonu’ndan umutlu oldukları yolunda demeçler verdiler ama gördüğümüz kadarıyla hesaplarını hiç de çok önemli bir fon kurulmuş gibi yapmıyorlar.

Ankara kulislerine baktığımızda da, birkaç kişi dışında, Varlık Fonu’na çok fazla önem verildiğini görmediğimizi söylemeliyiz. Bürokrasi çevreleri, birkaç kişinin bu fon fikrini ortaya çıkarıp, hükümetteki yakınlarını ikna edip, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a kabul ettirdiklerini, çok dar bir çerçevede hazırlanan çerçevenin yasal dayanağının da zayıf olduğunu söylüyorlar.

Çıkan düzenlemede hala boşluklar bulunduğu, önümüzdeki dönem örneğin Varlık Fonu’ndan satış yapılması halinde ciddi anayasal sorunların çıkma ihtimali bulunduğunu söylüyorlar.

Varlık Fonu’nun işleyişi hakkında çıkan çelişkili demeçler verilmesi de, aslında yasal zeminin tam oluşturulamadığını gösteriyor.

Erdal Sağlam’ın yazısı