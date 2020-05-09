Erdal Sağlam: Türkiye ekonomisi dizlerinin üzerine çökmüş durumda

Şu anda Türkiye ekonomisi dizlerinin üzerine çökmüş durumda. Önünü görebilmesi için önce ayağa kalkması, iki ayağının üzerinde sağlam biçimde durabilecek gücü toplaması, sonra etrafına bakıp yürümeye başlaması gerekecek. Ekonominin devrilme tehlikesini arkasında bırakıp ayağa kalkabilmesi için destek alması, bir yerlere dayanması şart görünüyor. Uzun süre dizlerinin üzerinde öylece kalabilmesi de doğal olarak mümkün değil.

İşte şu an ayağa kalkabilmek için gereken en önemli dayanak yüklü dış kaynak ihtiyacını karşılamak olacak. Son günlerde piyasalarda yaşananlar, çok açık biçimde gösterdi ki Türkiye acil olarak yüklü bir dış kaynak bulamazsa kurlardaki hareketi dengelemesi, bununla birlikte enflasyon, faiz ve büyüme tablolarındaki kötüleşmeyi önlemesi mümkün değil.

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Ekonomi yönetimi son dönemde de gerekeni yapmak yerine, kendine aşırı güç vehmederek tavır almaya devam ediyor. Gereken değil, neredeyse tam tersi kararlara imza atıyor.

Erdal Sağlam’ın yazısı