Erdal Sağlam: Salgına rağmen ‘Yüzde 5 büyürüz’ diyen hükümet, ‘Yılı artıda kapatırız’ demeye başladı

İlk veriler Türkiye ekonomisinin nisan ayında nasıl sert bir darbe aldığının kanıtı. Mayısta da benzer bir tablo beklenirken haziranla birlikte başlaması beklenen normalleşmenin seyri yıllık performansı belirleyecek. Martta salgına rağmen “Bu yıl yüzde 5 büyürüz” demeye devam eden hükümet yetkilileri, artık “Bu yılı artıda kapatırız” demeye başladılar. Ancak genel olarak beklenti bu yıl ekonominin küçüleceği yolunda, küçülme rakamı için ise çeşitli tahminler var.
SON HABERLER
‘Corona’ günlüğü | Fransa’da can kaybı 306 artışla 25 bin 201’e yükseldi
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
‘Corona’ nedeniyle otomotiv ihracatı nisan ayında yüzde 77 düştü
Otomotiv sektörü ihracatı, corona virüsü salgını nedeniyle fabrikaların kapandığı ve en büyük pazarı olan Avrupa’da tüketicilerin eve kapandığı nisan ayında yüzde 77 gerileyerek 505 milyon dolara indi.
Erdoğan: Covid-19 aşısı, tüm insanlığın ortak malı olmalı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu öncülüğünde düzenlenen ‘Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği’ne video mesaj gönderdi. Covid-19 aşısının, tüm insanlığın ortak malı olması gerektiğini söyledi.
Savcılık ön aldı: İddianame incelenmeden gazetecilerin tutukluluğuna devam kararı
Libya’da hayatını kaybeden bir MİT mensubunun cenaze töreninin haberleştirilmesine ilişkin soruşturmada hakimlik, gazetecilerin avukatlarına ulaşmadan barodan avukat atanmasını istedi ve atanan avukatlarla tutukluluğunun devamına hükmetti.