Erdal Sağlam: Rezervin yerine konması yıllar alacak

Sonuç ortada; yanlışlığı belli bir politika tercihi yapıldı ve 128 milyar dolarlık döviz rezervi eritildi. Bu rezervin yerine konulması yıllar alacak ve sıkıntıları sürecek. Sonunda Cumhurbaşkanı son kararı verdiğine göre, faiz ve kurların birlikte kontrolüne yine şahit olma tehlikesi de mevcut.

Erdal Sağlam’ın yazısı