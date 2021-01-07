Erdal Sağlam: Reformlar konusunda bir tedirginliğin başladığını söylemek gerekiyor

Buna karşılık özellikle yapılacak reformlar konusunda bir tedirginliğin başladığını söylemek gerekiyor. Piyasadaki oyuncular zaten AKP ile MHP ittifakının Batı’nın istediği reformları yapmakta çekimser kalacağını düşünerek reform sözlerine ihtiyatlı yaklaşıyorlardı. Son olarak SMA hasta yakınlarına devlet yardımı istedikleri için Sağlık Bakanı tarafından yapılan sert karşı çıkışlar, bunu savunanlara terörist damgasının vurulması, ardından Boğaziçi Üniversitesi’ne dışarıdan atanan rektöre yapılan karşı çıkışlara gösterilen polis tepkisi, piyasa oyuncularını da tedirgin etmiş görünüyor. Genel olarak ‘bu anlayışla reform sözlerinin birbiriyle çeliştiğini’ belirterek bu konudaki umutların azaldığına işaret ediyorlar.
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